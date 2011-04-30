هلند درپی ممانعت از اعزام "کاروان آزادی2" به غزه است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه NIS در هلند در این باره می نویسد: تعدادی از سازمانهای هلندی در دومین کاروان اعزامی به غزه حضور خواهند داشت، اما مقام های این کشور درصدد ممانعت از تحقق آن هستند.

این روزنامه می نویسد: "یوری روزنتال" وزیر خارجه هلند در اقدامی بیهوده از سازمانهای هلندی مانند "اشغال را متوقف کنید"، "بنیاد فلسطین"، " کمیته فلسطین در هلند"، و "یک صدای متفاوت یهودی " که قرار است در کاروان حضور داشته باشند خواست که در این کاروان شرکت نکنند.



مجلس نمایندگان هلند دیروز با وزیر امور خارجه این کشور در این ارتباط صحبت کرد. قرار است اواسط ماه می در حدود 15 کشتی از جمله یک کشتی هلندی از یونان راهی غزه شوند.

این ناوگان که "کاروان آزادی 2" نام گرفته یک سال بعد از اولین کاروان اول راهی غزه خواهد شد که نیروی دریایی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه به آن حمله کرد و در نتیجه این تهاجم 9 نفر که همگی ترک بودند کشته شدند.



سازمانهای هلندی قرار است با همکاری سازمانهای ایتالیایی یک کشتی خریداری نمایند. هیچ یک از این سازمانها از کمک های دولتی استفاده نمی کنند.