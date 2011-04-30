راه اندازی سامانه حمایت از ثبت اختراعات در حوزه نانوفناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه فناوری نانو، مطابق با آیین نامه حمایت از ثبت اختراع در حوزه فناوری نانو، مصوب شورای مالکیت فکری ستاد، از ثبت اختراعات در زمینه فناوری نانو حمایت می کند. بر این اساس ستاد نانو پرداخت 80 درصد از هزینه ثبت اختراع در یک اداره پتنت معتبر نظیر EPO وUSPTO را تا سقف 100 میلیون ریال، متقبل می شود.



همچنین مطابق این آیین نامه در صورتی که مالکین هر یک از پتنت های حمایت شده برای ثبت موفق به تجاری سازی آن شوند، مبلغ 200 میلیون ریال از طرف ستاد حمایت تشویقی دریافت خواهند کرد.

تا پیش از این، محققین برای ثبت تقاضای حمایت از اختراعات خود ملزم به ارسال فرم کتبی تکمیل شده درخواست حمایت از ثبت اختراع، به واحد مالکیت فکری ستاد فناوری نانو بودند و حداکثر طی 4 ماه نتیجه داوری به مخترع اعلام می شد و با راه اندازی "سامانه درخواست آنلاین حمایت از ثبت اختراعات نانو" این امکان فراهم شد تا محققین بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن از نتایج داوری اختراع خود مطلع شوند.