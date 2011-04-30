پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سایپا تنها تیمی بود که پیش از رقابت‎های باشگاه‎های جهان به تیم پیکان کمک کرد و بازیکنان کمکی مورد نظر را در اختیار این تیم گذاشت، اظهارداشت: اطمینان دارم این بازی از نظرفنی در سطح بسیاربالایی برگزار خواهد شد و به همان اندازه بی حاشیه خواهد بود.

وی به حاشیه‎هایی که دیدار سوم تیم‎های پیکان و باریج اسانس را تحت تاثیر قرار داد اشاره کرد و یادآور شد: باید به هر قیمت بازی را تمام می‌کردیم حتی اگر سرمان می‌شکست چون نمی‌خواستیم کار به بازی سوم کشیده شود. دیدار برابر سایپا هم از این نظر که تعیین کننده تیم قهرمان است از حساسیت‎های بالاتری برخوردار خواهد بود. اما اگر کنترل این بازی در حد همان دیدار با باریج اسانس باشد، خوب است.

سرمربی تیم والیبال پیکان تصریح کرد: اصلا دیدار برابر سایپا نیازی به "مامور" و نیروهای امنیتی ندارد. هر دو تیم پیکان و سایپا با تجربه هستند و فرهنگ حضور در چنین مراحل حساسی از مسابقات را دارند. به خصوص اینکه چندسال است حریف یکدیگر در فینال لیگ برتر هستند.

اکبری با ابراز امیدواری از اینکه دیدار تیم‌های پیکان و سایپا از نظرفنی در سطح بالا و در عین حال جذاب برگزار شود، به حاشیه‌های دیدار چهارشنبه شب گذشته اشاره کرد و گفت: به هر حال کاشانی‌ها پس از سال‎ها دوری از لیگ برتر وارد این مسابقات شدند. اما به هر حال بی حرمتی‎ها و بی احترامی‌هایی که شد، جایز نبود.

وی ادامه داد: برای برگزاری مسابقات به خیلی از شهرها رفته‎ام و تماشاگران تیم‎های زیادی را دیده‌ام. به طور مثال کاله 5 هزار تماشاگر دارد اما هرگز بی احترامی نمی‌کنند. به هر حال باید به این گونه مسائل و حاشیه‌ها با فرهنگ سازی پایان داد. به خصوص اینکه جو رقابت‎های برگزار شده در سالن با دیدارهایی که در فضای باز برگزار می‌شود، متفاوت است.

سرمربی تیم والیبال پیکان در مورد اقدام و ضمانتی که برای آزاد شدن متخلفان دیدار مقابل باریج اسانس داده است، اظهارداشت: با ضمانت من 2 نفر از تماشاگران باریج اسانس و یک نفر از تماشاگران تیم خودم آزاد شدند چون به شدت اظهار ندامت و پشیمانی می‌کردند. از طرفی با دستگیر شدن این افراد مشکلی حل نمی‌شد. این افراد اگر هم به کلانتری می‌رفتند و با آنها برخورد می‌شد دوباره با همین اخلاق و رفتاری که دارند به سالن‎ها باز می‎گشتند.

پیان اکبری تاکید کرد: تماشاگران قوانین مسابقات سالنی را نمی‌دادند و حتی رشته‎ها را با یکدیگر اشتباه می‎گیرند. بهترین کار این است که فرهنگ سازی لازم انجام شود تا تماشاگر چگونگی برخورد و رفتار در رقابت‌های سالنی را یاد بگیرد. با دستگیری و تنبیه مشکلی حل نمی‎‏شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب گذشته تیم والیبال پیکان در دیدار سوم مقابل باریج اسانس کاشان - مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ برتر - به برتری دست یافت اما این بازی به دلیل رفتار ناشایست تماشاگران با حاشیه‎های زیادی همراه بود.