همایون امیرزاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس درباره اقدامات انجام شده برای برگزاری نخستین دوره این جشنواره گفت: جشنواره فرهنگی- هنری خلیج فارس سال گذشته به دنبال سفر سوم هیئت دولت به استان هرمزگان و با هدف انسجام بخشی به فعالیت‌های فرهنگی – هنری که در قالب و با موضع خلیج فارس در کشور انجام می‌شده، مصوب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلام یاستان هرمزگان شناسایی و حمایت از تولیدات فاخر مربوط به خلیج فارس و صیانت از نام خلیج فارس و پاسداشت شهدای راه خلیج فارس را و نمایاندن چهره استعمارگران واقعی در منطقه را از دیگر اهداف این جشنواره برشمرد.

دبیر نخستین جشنواره بین‌المللی فرهنگ- هنری خلیج فارس با اشاره به استقبال گسترده پژوهشگران و هنرمندان از این جشنواره افزود: ما در ابتدای کار انتظار این همه استقبال از جشنواره را نداشتیم. در نخستین سال جشنواره شاهد 13 فعالیت موضوعی بوده‌ایم؛ به عنوان مثال در حوزه کتاب جشنواره مستقل و ملی کتاب خلیج فارس در 3 اردیبهشت برگزار شد. این جشنواره تمامی کتابهایی را که با موضوع خلیج فارس پس از انقلاب منتشر شده است به داوری گذاشت که این تعداد بیش از 3 هزار و 700 عنوان بود.

امیرزاده اضافه کرد: در حوزه بین‌المللی جشنواره هم اولین سمپوزیوم نقاشان ایران و جهان با حضور 9 هنرمند نقاش از 5 کشور شامل فرانسه، اسلواکی، مجارستان، ایتالیا و سوئیس در کنار 9 نقاش ایرانی برگزار شد. این هنرمندان تابلوهای بسیار ارزشمند با موضوع خلیج فارس خلق کردند که با استقبال مواجه شد.

مدیرکل ارشاد هرمزگان به همکاری نهادهای دیگر در برگزاری جشنواره فرهنگی- هنری خلیج فارس اشاره کرد و گفت: جشنواره شعر خلیج فارس در خوزستان برگزار شد و دوستان ما در یزد هم جشنواره عکس "از کویر تا خلیج فارس" را برپا کردند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های امروز (10 اردیبهشت) نخستین جشنواره بین‌المللی فرهنگی – هنری خلیج فارس گفت: برنامه امروز شامل دو برنامه مفصل است؛ در برنامه صبح کاروان 400 نفره از صبح امروز به سمت جزیره هرمز حرکت کردند تا صد و پانزدهمین سال خروج پرتغالی‌ها از این جزیره را توسط مردم منطقه و به رهبری امام قلی خان جشن بگیرند.

دبیر جشنواره فرهنگی- هنری خلیج فارس ادامه داد: امروز صبح همچنین یک راهپیمایی خانواده از محل شهدای گمنام هرمز تا قلعه پرتغالی‌ها برگزار خواهد شد. در این قلعه پرچم جمهوری اسلامی ایران به نشانه رفع اشغالگری و به صورت نمادین به اهتزاز در می‌آید.

امیرزاده یادآور شد: برنامه‌های فرهنگی- هنری دیگری مانند شعرخوانی خلیج فارس و اجرای سمفونی خلیج فارس در جزیره هرمز تدارک دیده شده‌اند که به اجرا در می‌آیند.

مدیرکل ارشاد استان هرمزگان همچنین با اشاره به برنامه‌های عصر امروز جشنواره گفت: ما پیش از مراسم اختتامیه با حضور در پارک غدیر شهر بندرعباس بزرگترین زنجیره انسانی را با حضور اقشار مختلف مردم و میهمان جشنواره در ساحل خلیج فارس تشکیل خواهیم داد. امروز بعدازظهر همچنین اولین نمایشگاه عکس‌های زیر آب در کل کشور را با عنوان "شگفتی‌های دریای پارس" که شامل عکس‌های آقای امید علیزاده است برگزار خواهد شد. در مراسم اختتامیه آقای سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنرانی خواهد کرد و از چند تن از پژوهشگران فعال د ر حوزه خلیج فارس از جمله آقای فیروز مجتهدزاده تقدیر به عمل خواهد آمد.

برنامه‌های تکمیلی جشنواره متعاقباً ارسال خواهد شد.