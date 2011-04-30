به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، رهبر معظم انقلاب در دوره ای چند ساله، ضرورت توجه به مبانی اقتصادی را به گونه های مختلف مطرح کرده اند و لزوم مبارزه با فقر و فساد و تبعض، اصلاح الگوی مصرف، پیشرفت الگوی اقتصاد اسلامی و در نهایت جهاد اقتصادی، از جمله موارد مطرح شده طی این دوره بوده است.

اما جهاد اقتصادی که به طور قطع می تواند گره گشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور باشد باید دارای ویژگی هایی باشد و وظایف اشخاص و دستگاه ها در آن مشخص باشد که در این مجال به بخش هایی از این مهم پرداخته خواهد شد.



ویژگی های جهاد اقتصادی



یک کارشناس مسائل دینی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در بحث جهاد اقتصادی، ترویج فرهنگ اقتصاد دینی از ضرورت هاست زیرا در جهاد، ماهیت تقرب الهی نهفته است و بر جهاد، آثار بنیادین مرتب بوده و حرکت جهاد، قاطع و کوبنده و بی واهمه است ولازمه جهاد مبارزه است.



حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به این مبارزه یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و مبارزه با مقوله فساد اقتصادی، خط دادند و این مبارزه اشکال و انحاء دارد که مبارزه با دانه درشت های مفسد اقتصادی، مبارزه با نزول خواری و رشوه گیری، حرام خواری و درآمد نامشروع، حتی ضایع کردن حقوق دینی مانند ادای خمس و زکات از آن نمونه است.



مبارزه با الگوی اقتصادی غربی



حسینی افزود: متاسفانه فرهنگ غربی، الگوهای اقتصادی خود را در قالب فیلم و تبلیغات و در امور مختلف مانند مسکن، پوشاک، گردشگری و دیگر موارد بر ما تحمیل کرده و گاهی خودمان هم نمی دانیم که از سبک و سیاق الگوی غربی بهره برداری می کنیم.



این کارشناس دینی خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به زندگی خود و اطرافیان داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که اپنی ساختمانها، فضای داخل خانه، شکل کارتونی طبقات بلند آپارتمانها که همسایگان بر خانه هم اشراف دارند و حریم حرمتهای زندگی آنان بی پرده شده است، سبک مبلمان های زندگی، تشریفات و تجملات و آذین های دکوری که هر چند وقت یکبار به دلیل خستگی و لزوم تنوع به دور ریخته می شود و... از موارد تابعیت از الگوی غربی است.



حسینی همچنین از ولخرجی ها و بی حسابی ها در هزینه های روزمره زندگی، سفرهای انفرادی و جمعی پیک نیکی به خارج از کشور و امثال آنها را نیز جلوه در تاثیرپذیری از سبک فرهنگ غرب در زندگی جامعه دانست که طیف عظیمی را شامل می شود.



وظیفه دولت



به گفته این کارشناس اقتصاد اسلامی، دولت باید در چنین مواردی از سفر افرادی که برای سفر به خارج از کشور بدون در نظر داشتن هدفی خاص صف کشیده اند، جلوگیری کند و در مقابل ضایع کردن ارز کشور در جبهه جهاد اقتصادی بسیجی عمل کند و بر اجرای ماموریت اشخاص که به گونه های مختلف به خارج از کشور می روند نظارت بیشتر داشته باشد تا احیانا سوء استفاده هایی که بعضی در قالب این سفرها دارند کمتر شود و هزینه ها حساب شده تر باشد.



حسینی افزود: اگر ماهیت انقلاب اسلامی، مذهبی و اسلامی است، لازمه آن مبارزه با الگوهای پوچ گرای غربی است که شامل مظاهر اقتصادی نیز می شود که متاسفانه در مقام عمل، مردم و مسئولان، این الگوها را با پا عقب می زنند اما با دست پیش می کشند.

وی در مورد مسئولان و نقش آنها اظهار داشت: مسئولان اگر بخواهند جهاد اقتصادی کنند، می توانند از واردات بی رویه اقلام مصرفی کذایی که آسیب بخش اقتصاد کشور نیز به شمار می رود، جلوگیری کنند و زمینه رشد تولید داخلی و کیفیت بخشی به آن با الگوی دینی را فراهم سازند.



چه بسا می بینیم قالب برنامه توسعه نیز چهره جامعه را با غربی سازی در قلمرو باورها، ارزشها، دانشها و حتی سنن اجتماعی مانند مدهای لباس و آرایش و اصلاح در مراکز خیاطی و آرایشگاه با الگوهای غربی هماهنگ می کنند.



حلقه ارتباطی فرهنگ و اقتصاد



وی خاطرنشان کرد: فرهنگ و اقتصاد گرچه دو مقوله در دو میدان کاربردی هستند اما ارتباط حلقه ای دارند و مکمل یکدیگرند یعنی وقتی فرهنگ غرب زده شد، اقتصاد هم سبک غربی در ابعاد خودش را پیدا می کند و اگر مقام معظم رهبری طی سالها در زمینه تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و قتل و غارت فرهنگی و جنگ نرم هشدار دادند، همه پیش درآمد ورود به جبهه جهاد اقتصادی است که راه کار آن فرهنگی است.



این مسئله به این معنی است که در میدان جهاد اقتصادی باید همه ما قاطعانه شمشیر عمل را به دست گیریم و با مظاهر اقتصاد غربی که گفته شد، مبارزه کنیم که این امر پیش درآمد مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، اصلاح الگوی مصرف و عدالت و پیشرفت، بر اساس الگوی اسلامی است و با نهضت نرم افزاری و اقتصاد دانش بنیان، به دنبال تحول بنیادی در زمینه اقتصادی کشورمان باشیم.



دیگر ویژگی های جهاد اقتصادی



امام جمعه ابرکوه ادامه داد: به اعتقاد من ویژگی دیگر جهاد، قصد تقرب است، یعنی هرکاری که با جهد و کوشش و تلاش بزرگ صورت گیرد، اما در آن قصد قربت و صبغه الهی نباشد، جهاد نیست، پس تمام موارد مبارزه با الگوهای غربی و پرهیز از اسراف و تبذیر و تحمل و هزینه های گزاف باید برای رضای خدا باشد.



ویژگی بعدی جهاد، قربانی شدن و قربانی دادن است که در بعد اقتصادی جهادگر باید آماده فدا کردن منافع مادی خود برای مصالح عمومی جامعه باشد، گرچه در موضوع مورد بحث، عنوان صرفه جویی لحاظ می شود و نتیجه صرفه جویی نیز حفظ منافع شخصی است اما به هر حال مدیران جامعه، پدران و مادران، افسران و فرماندهان این جبهه هستند و عموم مردم سربازانی هستند که باید آماده فداکاری و گذشت از منافع غیرمشروع به هر میزان باشند.



وی با تاکید بر حلقه حفظ حلقه ارتباطی بین نامگذاری سالهای اخیر توسط رهبر معظم انقلاب افزود: حفظ حلقه ارتباطی بین عنوان سال 89 و 90 به این معنا است که باید با همت و تلاش مضاعف، عرصه تولید، صرفه جویی و تقویت بنیه مالی کشور را اعتلا بخشیم.



نتیجه عملی جهاد اقتصادی



به هر حال نتیجه جهاد اقتصادی، جهش اقتصادی کشور به روالی خارج از معمول است به همین دلیل همه شاخصه ها و مؤلفه های اقتصادی باید با جهش جدی روبرو باشد و این مهم نیازمند وحدت و عزم ملی است و نباید مسائل حاشیه ای در این حرکت جهادی رخنه ایجاد کند و خلاصه، نتیجه جهاد اقتصادی در این جبهه باید شکست قطعی دشمنی باشد که با اعمال تحریم ها و فشارها و ضربه های عدیده اقتصادی سعی در نابودی اقتصاد کشور دارد.