تمامی آرمهای طرح ترافیک چاپ و توزیع شد/ وانت بارها و آژانسها نگران نباشند

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای افرادی که اطلاعاتشان ناقص وارد شده است تا زمان تکمیل پرونده آرم صادر نمی شود خاطرنشان کرد: برای تمامی شهروندانی که خارج از سهمیه ها اقدام به ثبت نام کرده بودند آرم چاپ شده و تمامی آرم ها نیز به دفاتر تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: تا ساعت 22 شب گذشته آرم های این افراد در دفاتر توزیع می شد و سایر شهروندانی که تاکنون آرم هایشان را دریافت نکرده اند می توانند به دفاتر الکترونیک مراجعه کنند.

نوروزی با اشاره به اینکه برخی ازگروههای سهمیه ای هنوز موفق به تکمیل اطلاعات شخصی خود نشده اند،گفت: برای آنکه این گروهها با مشکلی روبرو نشوند چند روزی برای تکمیل اطلاعات این سهمیه ها فرصت داده شده است.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک اضافه کرد: آژانس ها، بخشی از وانت بارها و تاکسی بارها از جمله سهمیه هایی هستند که هنوز به طور کامل آرم طرح ترافیک دریافت نکرده اند که فرصت لازم به این گروه ها داده شده تا این قشر زحمت کش دچار دردسر نشوند.

اعتبار آرم های طرح ترافیک سال 89 پنجشنبه 8 اردیبهشت به اتمام رسیده است و از دیروز تنها خودروهایی مجوز ورد به محدوده طرح ترافیک را دارند که پلاک آنها در سامانه کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک ثبت شده باشد.

بر اساس قانون جدید جرایم راهنمایی ورانندگی ورود و تردد در محدوده طرح ترافیک هر ساعت 13 هزار تومان جریمه دارد.

