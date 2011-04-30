گازرسانی به هشت روستای فیروزکوه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، سعید افشارنادری صبح شنبه در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از روستای "مزداران" که با حضور دیگر مسئولان محلی شهرستان فیروزکوه نیز همراه شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری دیدار چهره به چهره مردم و مسئولان بیان معضلات از سوی مردم و تلاش برای رفع آنها از طرف مسئولان است.



این مسئول ادامه داد: اعتبارات محدود دولتی بر اساس اولویت تعیین شده توسط کارشناسان امر به استانداری ارجاع و مبالغ یاد شده جهت امور اجرایی به شهرستان ابلاغ می شود از این رو می بایست با صداقت مردم را از این کارکرد آگاه ساخت.



وی با اشاره به توانمندیهای روستای مزداران عنوان کرد: روستای مزداران همچون دیگر نواحی منطقه "زرین دشت" به جهت جریان رودخانه پربرکت "حبله رود" دارای توانی بالقوه جهت تولید انواع محصولات کشاورزی است از این رو ارتقای این مناطق به درجات بالاتر تقسیمات جغرافیای استان تهران از خواسته های بحق این مردم شمرده می شود.



افشارنادری با اشاره طرحهای گازرسانی مناطق مختلف شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: چندی پیش کلنگ طرح گازرسانی به هشت روستای شهرستان فیروزکوه به زمین خورد و در حال حاضر با توافقات بعمل آمده و پیگیریهای نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه هشت روستای دیگر این شهرستان نیز در برنامه های آتی گازرسانی قرار گرفته اند.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.