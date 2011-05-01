تبعیض فدراسیون دوومیدانی بین ورزشکاران/ مسابقاتی برای پرکردن تقویم!

به گزارش خبرنگار مهر، سال 89 دوومیدانی ایران با کسب مدالهای خوشرنگی در مواد پرتاب دیسک و چکش و پشت سرگذاشتن دوندگان آفریقایی در دوهای 800 و 1500 متر در بازیهای آسیایی گوانگجو تمام نگاه‌ها را به خود معطوف کرد. با این حساب برگزاری مسابقات داخلی سال 90 با سطح فنی نامناسب و چهره‌های ضعیف ورزشکاران یا غیبت نامدران چندان به مذاق اهالی این رشته خوش نمی‌آید.

هرچند ورزشکاران رشته مادر به دنبال یک تغییر مدیریتی در راس این فدراسیون و گذر از دوران بی‌پولی با فقر تمرینات در فصل زمستان روبرو بوده‌ اند اما این مسئله نمی‌تواند دلیلی برای حاضر نشدن دوومیدانی‌کاران قهرمان در مسابقات داخلی کشور یا تنها اکتفا به حضورشان در یک مسابقه باشد.

محمدرضا آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی معتقد است علم روز دنیا بحث فصل بدنسازی و تمرین در زمستان را منسوخ می کند، با این حساب باید تمام دوومیدانی کاران در 12 ماه سال آماده حضور درمسابقات باشند. وی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:" در شرایطی که مسابقات دوومیدانی خارج سالن و داخل سالن در همه فصول برگزار می‌شود، ورزشکار باید همیشه آماده مسابقه باشد. برای برخی مربیان داخلی که هنوز علم خود را به روز نکرده‌اند و باز هم صحبت از فصل آماده سازی و بدنسازی می‌کنند متاسف هستم."

فدراسیون دوومیدانی در ابتدای سال 90 با اعلام اینکه عملکرد ورزشکاران در رقابت‌های قهرمانی کشور و جایزه بزرگ ها تنها ملاک اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا(ژاپن- تیرماه سال جاری) قرار داد. اما در نهایت با گذاشتن یک امتیاز برای مدال آوران بازیهای آسیایی گوانگجو و برخی از ملی پوشان مطرح نه تنها فرصت تمرین بیشتری را به این ورزشکاران داد بلکه به نوعی خبر از اعزام قطعی آنها به مسابقات قهرمانی آسیا بدون هیچ دغدغه ای داده است.

ایرج حصیبی؛ کارشناس دوومیدانی یکی از دلایل حضور نیافتن قهرمانانی چون مرادی، بوعذار، مهاجرشجاعی و عسگری در مسابقات قهرمانی کشور یا رقابت‌های جایزه بزرگ را در همین مسئله و خیال آسوده آنها از حضور در ترکیب تیم ملی می‌داند و به خبرنگار مهر می‌گوید:" این ورزشکاران خیالشان از حضور در تیم ملی راحت است و به همین خاطر انگیزه ای برای شرکت در مسابقات ندارند. همین مسئله باعث شده تا در غیاب آنها، دوومیدانی کاران ضعیف تر فرصت عرض اندام و قهرمانی بدست آورند."

این فرصت به قدری برای دوومیدانی‌کاران رده دوم و سوم ایران ارزشمند بود که در مسابقات قهرمانی کشور، علی شفاف رکورد دوی 400 متر با مانع جوانان ایران را جابجا کرد و در مسابقات جایزه بزرگ دوهای سرعت، سه نفر اول رکوردی رضایت بخش را از خود برجای گذاشتند.

با این وجود مسئولین باشگاهی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و جایزه بزرگ‌ها را در این شرایط مناسب نمی‌دانند. صمغ‌آبادی؛ سرپرست تیم دوومیدانی نفت تهران - دارنده مقام نایب قهرمانی لیگ سال 89 - در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: " دوومیدانی‌کاران فصل تمرین خوبی را سپری نکرده‌اند و باید به آنها فرصت بیشتری داد. معتقدم برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در روزهای پایانی فروردین‌ماه و بلافاصله بعد از آن برگزاری مسابقات جایزه بزرگ کمی زود بود. "

تغییر و تحولات مدیریتی در زیر مجموعه فدراسیون دوومیدانی به همراه تغییر مربیان و رخنه این تحولات در هیئت‌های استانی از یک سو و برگزاری مسابقات پی در پی، بدون در نظر گرفتن شرایط تمرین کم و بدون مربی برخی از ورزشکاران بالاخص ملی‌پوشان از سوی دیگر تداعی کننده این مسئله است که فدراسیون دوومیدانی تنها قصد پر کردن تقویم اجرایی خود را دارد.

تقویم فدراسیون دوومیدانی در شرایطی بدون برنامه اجرا می‌شود که مسابقات قهرمانی کشور بانوان قرار بود اول و دوم اردیبهشت‌ماه برگزار شود اما به دلیل ناهماهنگی‌ در اجاره خوابگاه به تعویق افتاده است. از آن سو تکلیف برگزاری مسابقات باشگاهی مشخص نیست، اما به جای آن رقابت‌های قهرمانی کشور پس از سالها وقفه برگزار شده است!

آشتیانی سرپرست فدراسیون دوومیدانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "طبق تقویم قرار بود مسابقات قهرمانی کشور بانوان اول اردیبهشت‌ماه برگزار شود اما این اتفاق نیفتاد؟"، گفت:" بانوان قصد دارند مسابقه ای باشکوه برگزار کنند و به همین دلیل نیاز به فرصت زمانی بیشتری داشتند. از آن طرف ما برای انجام هماهنگی‌های بیشتر برای مسابقات باشگاهی کشور نیازمند فرصت و رایزنی بودیم."

وی در ادامه تاکید کرد: " فصل مسابقات دوومیدانی شروع شده و باید برای ایجاد رقابت میان ورزشکاران برنامه‌ریزی می‌کردیم. برای همین مسابقات جایزه بزرگ را به تفکیک در رشته‌های مختلف برگزار خواهیم کرد. یکی از دلایل جایگزینی مسابقات کشوری و دیر برگزار شدن مسابقات باشگاهی، رقابت‌های قهرمانی آسیاست. می‌خواهیم مسابقات باشگاهی را به رقابت‌های آسیایی ژاپن وصل کنیم تا دیدارهای داخلی، میدانی برای تقویت تیم ملی ایران شود."