سعید سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طرح پیشنهادی اتحادیه اتحادیه دامداران از سوی وزارت بازرگانی پذیرفته شد، گفت: براساس این طرح، یارانه شیر از ابتدای خردادماه در اختیار اتحادیه دامداران قرار می گیرد و اتحادیه به عنوان پیمانکار این پروژه فعالیت می کند.

وی افزود: وزارت بازرگانی مراحل اجرایی این طرح را از اتحادیه درخواست کرده که پس از تدوین به این وزارتخانه ارایه می شود که با تصویب مراحل اجرایی این طرح، از خردادماه بطور رسمی یارانه در اختیار دامداران قرار می گیرد.

مدیر عامل اتحادیه دامداران تصریح کرد: تا زمانی که قرارداد با اتحادیه امضا نشود اجرای این طرح را حتمی نمی دانیم اما به نظر می رسد که با این طرح موافقت شود.

سلطانی با بیان اینکه امیدواریم یارانه شیر در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، گفت: واریز یارانه شیر به حساب خانوار ، مصرف شیر را کاهش می دهد چون برخی از خانوارها این مبلغ را به مصرف شیر اختصاص نمی دهند.

وی تداوم روش فعلی که اختصاص یارانه شیر به کارخانجات است را هم به ضرر تولیدکننده دانست و گفت: کارخانجات به موقع پول دامداران را پرداخت نمی کنند و با قیمت کمی شیر را از تولیدکننده خریداری می کنند..

در حال حاضر یارانه شیر در اختیار کارخانجات قرار می گیرد و این موضوع سبب شده است که پول دامداران به موقع پرداخت نشود و از سویی شیر با قیمت کمتری از آنها خریداری شود.