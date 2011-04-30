نقش جهان از سد معبر پاک شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، میدان نقش جهان یکی از مناطقی است که نه تنها متعلق به مردم ایران بلکه به عنوان میراث یونسکو به تمام مردم جهان تعلق دارد لذا مدیران شهری و مردم اصفهان در تلاش برای حفظ این میراث معنوی هستند که یکی از معضلاتی که اکنون گریبانگیر این میدان شده عارضه ناپسند سد معبر است.

با توجه به اینکه میدان امام(ره) بخشی از هویت به شمار می‌رود و نمادی از تاریخ و فرهنگ گذشتگان ایرانیان را متجلی می‌سازد باید دقت لازم را داشت تا در نهایت هویت گذشتگان خود را حفظ کنیم چراکه این میدان یکی از آثار شاخص گردشگری در اصفهان و ایران به شمار می‌رود که بی دقتی در نگهداری و عدم توجه به هویت تاریخی آن تاثیری منفی در اذهان بازدید کنندگان داخلی و خارجی خواهد گذاشت.

پیرو مکاتبات مکرر سازمان میراث فرهنگی، اتحادیه های صنفی و به دنبال شکایات های مکرر مردمی با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان مجمع امور صنفی به ویژه صنایع دستی و شهرداری، پس از اخذ دستور از مقام قضایی نسبت به رفع سد معبر واحدهای صنفی که قوانین و مقررات را نادیده گرفته و با تجاور به حریم شهروندان باعث سلب آرامش و آسایش شهروندان شده و معضلات و مشکلات عدیده ای در این خصوص به وجود آورده بودند برخورد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اصفهان در این خصوص گفت: با توجه به اینکه دستفروشی و سد معبر در میدان امام (ره)در خور شان و منزلت پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نیست، مکاتباتی با شهرداری اصفهان صورت گرفت.

اسفندیار حیدری پور افزود: جای بسی خوشحالی است که با تلاش و جدیت مجموعه نیروهای شهرداری و همکاری صمیمانه نیروی انتظامی در اسرع وقت در خصوص جمع آوری و رفع سد معبر اقدام شد تا بهتر بتوانیم محیطی ایمن و مطلوب برای شهروندان و گردشگران فراهم آوریم.

سد معبر از لحاظ شرعی و قانونی جایز نیست

رئیس مجمع امور صنفی اصفهان در این رابطه با تقدیر از برخورد قاطعانه شهرداری در خصوص رفع سد معبرگفت: هر عملی که موجب سد معبر شود به لحاظ شرعی و قانونی جایز نیست و به منظور حفظ حقوق شهروندان پیشگیری و برخورد با این معضل ضروری است.

عباسعلی بصیرت با بیان اینکه بعضی از واحدهای صنفی در میدان امام(ره) با اجاره دادن ستون های مقابل مغازه خود باعث ایجاد سد معبر شده بودند، افزود: با توجه به موقعیت خاص میدان امام و حضور گردشگران داخل و خارجی این وضعیت زیبنده این میدان تاریخی نیست.

وی اظهار داشت: شهرداری برای رفع این عارضه ناپسند اجتماعی بر اساس قانون و با حکم مقام قضایی اقدام کرده است.

رئیس مجمع امور صنفی اصفهان ادامه داد: ‌بی توجهی و نادیده انگاشتن حقوق شهروندی در مرحله اول موجب به هم خوردن نمای ظاهری شهر شده و همچنین نارضایتی و مشکلات فراوانی را برای زندگی روزمره مردم ایجاد می کند.

شهرداری طبق قانون عمل کرد

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان نیزدر این خصوص گفت: در روزهای پایانی سال گذشته مکاتباتی با شهرداری در خصوص رفع سد معبر میدان امام(ره) انجام شد که خوشبختانه با پیگیری مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری امروز نسبت به رفع سد معبر در این میدان تاریخی اقدام شد.

غلامعلی فیض‌اللهی با تاکید بر اینکه شهرداری طبق قانون عمل کرده است، افزود: بسیاری از واحد های صنفی میدان امام(ره) با تجاوز به حریم پیاده روها و اجاره دادن ستونهای مغازه خود به دست فروشان حقوق شهروندان را نادیده گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: میدان امام (ره) یکی از آثار شاخص گردشگری در اصفهان و ایران به شمار می‌رود و روزانه تعداد زیادی توریست و گردشگر از این مکان تاریخی بازید می کنند بنابراین انجام چنین تخلفاتی در شان و جایگاه اصفهان نیست.