"حبله رود" سومین بخش فیروزکوه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، شاهرخ رامین روز شنبه در جریان بازدید از روستای "مزداران" که با حضور فرماندار شهرستان فیروزکوه و دیگر مسئولان محلی انجام شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: بیش از مردم، مسئولان نیازمند برگزاری دیدارهای چهره به چهره هستند تا با استفاده از رهنمودهای اهالی راه سعادت و توسعه را در پیش گیرند.



این مسئول از تشکیل بخشداری "حبله رود" در شهرستان فیروزکوه خبر داد و افزود: یکی از بزرگترین آرزوهای من و مردم که همان ارتقای قسمتی از مناطق روستایی این شهرستان به یک بخشداری مجزا در قالب تقسیمات استانی بود در آستانه محقق شدن است.



وی ادامه داد: این ارتقای جغرافیایی مناطق روستایی شهرستان فیروزکوه به بخشداری حبله رود از خواسته های بحق مردم شریف این مناطق محسوب می شد که می تواند با تکیه بر آن به رشد و توسعه نواحی یاد شده شتاب بیشتری بخشید.



رامین با بیان اینکه تبدیل یک منطقه به بخشی مجزا رسیدن به بهشت نیست، عنوان کرد: مردم حال دیگر بخش حبله رود باید آگاه باشند که تبدیل مناطق روستایی آنها به بخشی مجزا رسیدن به یک بهشت نیست بلکه بستری آماده جهت ارتقای سطح زندگی با تلاشی دوچندان است.



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه بیان داشت: علاوه بر این باید گفت که داشتن یک مجموعه مدیریتی بخشداری هدف نیست و بلکه ابزاری جهت رسیدن به توسعه و پیشرفتی روزافزون است.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.

این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.