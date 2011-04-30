برخی سکه های طلا غیر استاندارد هستند

فاطمه جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پس از اعلام بانک مرکزی در خصوص انحصاری بودن ضرب مسکوکات طلا توسط آن بانک، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به غیر استاندارد بودن برخی از سکه های موجود در بازار با عناوین پارسیان، هخامنشی و ... اشاره کرد.

وی اظهار داشت: این اداره کل ضمن اطلاع رسانی لازم به واحدهای صنفی، اتحادیه ها و تولید کنندگان و عرضه کنندگان طلا در استان گلستان، ممنوعیت ضرب سکه های مذکور را به تمامی واحدهای تولیدی طلا در استان گلستان اعلام کرده است.



جلالی اظهار داشت: بدیهی است با عنایت به توجیه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان طلای استان چنانچه موردی دال بر تخلف از این قانون مشاهده شود با هماهنگی مراجع ذیصلاح با خاطی یا خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش مهر، همزمان با توزیع سکه در پنج بانک دولتی استان گلستانف قیمت سکه در استان شکست و کاشه یافت.

این سکه ها در سه شعب بانک ملی و دو شعب بانک کارگشایی در گلستان توزیع می شود.