افزایش 11 درصدی درآمدهای ملی در آذربایجان شرقی

رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه درآمدهای ملی در سال گذشته مبلغ دو هزار و 278 میلیارد ریال بوده، افزود: درآمدهای وصولی استانی معادل پنج هزار و 49 میلیارد ریال است که نسبت به درآمد مصوب با افزایش 9 درصد معادل 408 میلیارد ریال مازاد درآمد دارد.

حسینی همچنین درآمدهای اختصاصی وصولی اعم از دانشگاهها و موسسات دولتی را معادل دو هزار و 251 میلیارد ریال عنوان کرد که درآمدهای اختصاصی وصولی در اجرای قانون بودجه به دستگاههای ذیربط پرداخت شده است.

به گفته وی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی مشمول جزء 9 ردیف 550 هزار دستگاههای اجرایی استانی به تعداد هفت هزار و 438 نفر معادل مبلغ 646 میلیارد ریال در سال 89 ثبت شده است.

آذربایجان شرقی رتبه اول گروههای عمومی سهام عدالت

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این استان سال گذشته در بخش گروههای عمومی سهام عدالت با 29.5 درصد ثبت نام کل کشور حایز رتبه اول شد.

رضا حسینی افزود: کار شناسایی و ثبت‌نام مشمولان را از سال 1384 آغاز کرده و از کل جمعیت استان تعداد دو میلیون و 520 هزار و 660 نفر شناسایی و به ستاد مرکزی سهام عدالت معرفی شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد برای دو میلیون و 438 هزار و 917 نفر فراخوان دریافت سهام عدالت صادر شده که این رقم 1.1 درصد بیش از 60 درصد جمعیت استان پیش بینی شده در ستاد مرکزی طرح، جهت دریافت سهام عدالت است.

به گفته وی، بر اساس اعلام دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت در طول مراحل مختلف سهام عدالت استان آذربایجان شرقی در ثبت نام مشمولان همیشه جزو استانهای پیش رو کشور بوده است و در تمامی مراحل استان آذربایجان‌شرقی رتبه‌های ممتاز را به خود اختصاص داده ‌است.

کار فرهنگی اولویت پیشگیری از بروز خلل در اجرای هدفمندی یارانه ها

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استانداری آذربایجان شرقی برگزاری همایش، مصاحبه ها و کارهای فرهنگی را از جمله برنامه های دبیرخانه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها برای پیشگیری از خلل در اجرای قانون عنوان کرد.

به گفته حسینی، برگزاری و شرکت در بیش از 50 جلسه استانی، برگزاری بیش از 10 مورد جلسات هماهنگی با سیستم بانکی استان جهت کاهش چالش‌ها و افزایش هماهنگی در جهت اجرای بهینه هدفمندکردن یارانه‌ها، تألیف و توزیع کتاب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه آیین‌نامه‌ها و بسته‌های سیاستی ـ حمایتی مربوطه، تهیه، انتشار و توزیع 9 شماره ویژه‌نامه جهت اطلاع‌رسانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برگزاری پنج مورد همایش با محوریت بسته‌های سیاستی ـ حمایتی کشاورزی، بازرگانی و حمل ‌‌و نقل، انجام مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های خبری صدا و سیما را از دیگر اقدامات این ستاد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال گذشته خواند.

وی همچنین افزود: راه‌اندازی مرکز پاسخگویی تلفنی و اختصاص چهار خط تلفن جهت پاسخگویی به سئوالات مردم، راه‌اندازی سایت جهت جمع‌آوری مشکلات مردم جهت جمع‌بندی مشکلات ثبت‌نام و واریز وجه، پاسخگویی حضوری به مردم روزانه حدود 400 نفر، راه‌اندازی مرکز مشترک پاسخگویی حضوری به مردم با همکاری استانداری ـ فرمانداری تبریز ـ ثبت احوال و هماهنگی بانک‌های استان در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات مردم به مراجع مختلف در سالن چندمنظوره سازمان، تهیه و ارسال تمامی اطلاعیه‌ها به ستادهای شهرستانی در اسرع وقت، هماهنگی و پاسخگویی به ستادهای شهرستانی درخصوص مشکلات مربوط به ثبت‌نام یارانه‌ها، رصد کردن مشکلات مربوط به اجرای طرح و پیگیری مستمر آن از سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مکاتبه با فرمانداری‌ها، بانکها، سازمان‌ها و ادارات مختلف در ردیف برنامه های اجرا شده برای پیشگیری از خلل در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار داشت.

حضور آذربایجان شرقی در نمایشگاه تجاری شانگهای

رضا حسینی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در سال جاری، از شرکت در نمایشگاه تجاری شانگهای در شهریور 90 خبر داد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استانداری آذربایجان شرقی افزود: همایش یک روزه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در شیامن در شهریورماه سال جاری، برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های استان در هامبورگ اول آذرماه، شرکت در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه، انجام اقدامات اولیه برای برگزاری سومین همایش‌بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درآذربایجان‌شرقی در تیرماه از دیگر فعالیت های پیش بینی شده برای توسعه سرمایه گذاری در سال جاری است.

به گفته وی، شرکت در همایش بین‌المللی ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی در شهر شیراز، شرکت در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در کشور قطر، همکاری مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و فرمانداری شهرستان کلیبر برای برگزاری همایش توسعه و سرمایه‌گذاری حوزه کشاورزی و گردشگری شهرستان کلیبر- بخش خداآفرین، شرکت در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در کشور مالزی از جمله فعالیت های استان در بخش سرمایه گذاری در سال گذشته است.