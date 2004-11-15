مسوول انجمن كوهنوردي بانوان: درمعاونت امور ورزش بانوان سازمان تربيت بدني نيز كوهنوردي بلاتكليف است

رحيم زاده طي گفتگويي با خبرنگار" مهر" دراين خصوص گفت: ورزشكار وقتي براي ورزش كردن مي آيد، بايد برنامه ريزي براي مسابقات قهرماني، اردوها وكلاسهاي آن هم بشود واين حق مسلم ورزشكاراست، ولي متاسفانه ما هميشه دراين خصوص دچار بحران بودجه هستيم.

رحيم زاده درخصوص ادغام انجمنهاي ورزشي با فدراسيونها اظهارداشت: قبل ازادغام بايد درتمام رشته ها كارشناسيهاي لازم و برنامه ريزيهاي دقيق صورت گيرد وسپس اقدام به اين عمل گردد.

وي گفت: براي قضاوت درآينده ادغام انجمنهاي بانوان بسيارزود است وبايد كارشناسان ورزشي ومحققان درچند سال آينده بيشتر روي اين موضوع بپردازند تا راهكارهاي بهتري را ارائه دهند.

وي ادامه داد: ادغام انجمن كوهنوردي با فدراسيون مي تواند دربهبود اين مسائل كمك كند، چون فكرنمي كنم فدراسيون ديد منفي را در رشد ورزش بانوان داشته باشد، البته بازهم بايد روي آن كارشناسي شود. اين نكته را ذكر مي كنم كه فدراسيون هم تاكنون كاري را براي ورزش بانوان انجام نداده است. درمعاونت هم اين رشته بلاتكيف است. بنابراين عملا تا پايان سال نمي توان كاري براي اين اين رشته صورت داد.

گفتني است: رحيم زاده درمدت 13 سال حضورخود دراين انجمن، درمجموع 3 سال بعنوان دبيرو10سال بعنوان مسوول انجمن كوهنوردي بانوان كشوربه فعاليت پرداخت.