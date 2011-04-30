دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا برای باز بینی، آثار تحقیقاتی و پژوهشی خود را قبل از انتشار در اختیار صاحبنظران و متخصصان آن حوزه قرار می‌دهد، گفت: آثار تألیفی و ترجمه‎ای خود را قبل از انتشار برای بازبینی در اختیار ناشر مورد نظر می‌گذارم.

وی یادآور شد: انتشاراتیها خود از صاحبنظران عرصه قلم هستند و کتابهای من نیز بطور عمده درباره جامعه شناسی است، ناشری که جامعه شناسی را خوب می‌داند قبل از انتشار، نوشته‌هایم را می‎بیند و نکات لازم را یادآوری می‌کند همچنین قبل و بعد از چاپ کتاب را در اختیار ویرایشگران قرار می‎دهم تا آنها نقص یا قوت اثر را به من اعلام کنند.

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد درباره اینکه آیا این شیوه، روش و استرتژی مناسبی برای بهبود و بنای آثار پژوهشی و تحقیقاتی است، گفت: بطور قطع همینطور است. کتاب وقتی تحقیقاتی و پژوهشی باشد هم برای خوانندگان و هم برای مؤلف جالب و اثرگذار است. چرا که رشته مربوط به خود را دنبال کرده و به تکمیل آموخته‎های قبلی می‎پردازند .