دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا برای باز بینی، آثار تحقیقاتی و پژوهشی خود را قبل از انتشار در اختیار صاحبنظران و متخصصان آن حوزه قرار میدهد، گفت: آثار تألیفی و ترجمهای خود را قبل از انتشار برای بازبینی در اختیار ناشر مورد نظر میگذارم.
وی یادآور شد: انتشاراتیها خود از صاحبنظران عرصه قلم هستند و کتابهای من نیز بطور عمده درباره جامعه شناسی است، ناشری که جامعه شناسی را خوب میداند قبل از انتشار، نوشتههایم را میبیند و نکات لازم را یادآوری میکند همچنین قبل و بعد از چاپ کتاب را در اختیار ویرایشگران قرار میدهم تا آنها نقص یا قوت اثر را به من اعلام کنند.
استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد درباره اینکه آیا این شیوه، روش و استرتژی مناسبی برای بهبود و بنای آثار پژوهشی و تحقیقاتی است، گفت: بطور قطع همینطور است. کتاب وقتی تحقیقاتی و پژوهشی باشد هم برای خوانندگان و هم برای مؤلف جالب و اثرگذار است. چرا که رشته مربوط به خود را دنبال کرده و به تکمیل آموختههای قبلی میپردازند .
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