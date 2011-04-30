به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه سه آزمون فراگیر دانشگاه پیام نور در سه مقطع کارشناسی ناپیوسته نوبت سوم، کارشناسی نوبت بیست و دوم و کارشناسی ارشد نوبت دهم توزیع می‌شود.

تاریخ توزیع کارت کارشناسی ناپیوسته نوبت سوم از 27 تا 29 اردیبهشت ماه و آزمون این مقطع جمعه بعدازظهر 30 اردیبهشت برگزار می‌شود.

توزیع کارت ورود به جلسه مقطع کارشناسی نوبت بیست و دوم از 27 تا 29 اردیبهشت و تاریخ برگزاری آزمون جمعه 30 اردیبهشت اعلام شده است.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی نوبت دهم نیز از 27 تا 29 اردیبهشت و زمان برگزاری آزمون جمعه عصر 30 اردیبهشت ماه اعلام شده است.