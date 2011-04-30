به گزارش خبرگزاری مهر، آیا علوم انسانی دیگری غیر از آن‌چه هست امکان دارد؟ این پرسشی است که دکتر رضا داوری‌اردکانی، خود می‌گوید بیش از چهل سال است که به آن می‌اندیشد.

داوری معتقد است که علوم انسانی و اجتماعی کوششی برای افسون‌زدایی و حل و رفع بحران‌ها بوده‌اند. به باور او صاحب‌نظران بزرگ علوم انسانی و اجتماعی سخن‌گویان تاریخ و زمان خویش‌اند.

کتاب «علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه» شامل مقالات و تاملات دکتر داوری درباره‌ مبانی علوم انسانی و آینده آن از منظر فلسفی است.

نشست هفتگی شهرکتاب در روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه» اختصاص دارد که با حضور دکتر رضا داوری‌اردکانی، دکتر محمدرضا بهشتی و دکتر علی‌اصغر مصلح در مرکز فرهنگی شهرکتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.