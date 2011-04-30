به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، مهدی داداشی زین الدین در جریان بازدید از معادن طلای شهرستان تکاب در جنوب آذربایجان غربی با بیان اینکه بزرگترین معدن طلای ایران از ذخیره قطعی چهار میلیون تنی برخوردار است، اظهار داشت: نتایج به دست آمده از عملیات اکتشافی ایمیدرو، نشان می‌دهد معدن طلای شهرستان تکاب با عیار 5.81 گرم در تن از چهار میلیون تن ذخیره قطعی برخوردار بوده و میزان ذخیره احتمالی این معدن تکاب به هفت میلیون تن نیز می ‌رسد.

وی همچنین در خصوص اکتشافات انجام شده در مناطق مختلف آذربایجان غربی، اظهار داشت: در حال حاضر میزان ذخایر طلای مناطق معدنی آذربایجان‌غربی به 100 تن می‌رسد و این در حالیست که با ادامه فعالیتهای اکتشافی در شهرستانهای ماکو،‌ سلماس،‌ شاهین‌دژ و سردشت میزان ذخایر افزایش می یابد.

تولید سالانه 3600 کیلوگرم شمش طلا در آذربایجان غربی

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی با بیان اینکه استان رتبه نخست کشور را از نظر ذخایر و تولید طلا در اختیار دارد، افزود: با ساخت واحد فرآوری و استحصال طلا در معدن زرشوران تکاب، سالانه سه هزار و 600 کیلوگرم شمش طلا و بیش از یکهزار و 200 کیلوگرم نقره تولید می‌شود.

به گفته داداشی زین الدین علاوه بر معدن زره شوران، یک معدن بزرگ طلای "آق دره" در تکاب وجود داشته که عیار کانسنگ آن نزدیک به پنج گرم در هر تن بوده و می تواند سالانه بالغ بر 2.2 تن طلا تولید کند.

این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: معدن طلا و نقره " باریکای" سردشت و "خرابه"' پیرانشهر که اخیر شناسایی شده اند با اندیس های معدنی قابل توجه موقعیت استان به لحاظ تولید فلزات گرانقیمت را به نحو چشمگیر تقویت خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: ذخیره کانسنگ معدنی باریکای سردشت که در مرحله اکتشاف و مطالعه است، بیش از 764 هزار تن تخمین زده می شود که عیار طلای موجود در آن 1.5 و عیار نقره آن 101 گرم در هر تن بوده که وضعیت معدن طلا و نقره خرابه پیرانشهر نیز مشابه این معدن است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر این معادن، در شهرستانهای ماکو، سلماس، شاهین دژ و محدوده های دیگری از شهرستان تکاب رگه های معدنی طلا و نقره یافت شده که در صورت بهره برداری از این معادن آذربایجان غربی به رتبه های جهانی در تولید طلا و نقره دست خواهد یافت.

داداشی زین الدین خاطرنشان کرد: با بهره برداری از معادن طلا و نقره، آذربایجان غربی به قطب تولید و فرآوری صنایع جنبی این رشته از قبیل ساخت طلای تجارتی پلی متال تبدیل خواهد شد.