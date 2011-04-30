انتصاب هیئت اجرایی هفدهمین جشنواره رازی/ برگزاری جشنواره در دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی طی احکام جداگانه ای دکتر حسینی - مدیر روابط عمومی، دکتر حسنی -معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر محققی - معاون آموزشی، دکتر مصداقی‌نیا - معاون بهداشت، دکتر امامی رضوی - معاون درمان، دکتر ترکستانی - معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر شیبانی - معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، دکتر لاریجانی - قائم مقام وزیر در امور سیاستگذاری، دکتر نیکنام - قائم مقام وزیر در امور همکاری‌های بین‌المللی، دکتر سجادی - مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دکتر ملک‌افضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان اعضای هیئت اجرایی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب کرد.

دکتر مصطفی قانعی پیش از این از سوی وزیر بهداشت به عنوان نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیئت اجرایی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و همچنین دکتر محمدرضا حسنی را به عنوان دبیر هیئت اجرایی هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شده بودند.

به گزارش مهر، جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی هر ساله به منظور تجلیل از مقام و منزلت پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشجویان فرهیخته دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می‌شود و محققین برجسته داخلی، محققین ایرانی مقیم خارج کشور و محققین کشورهای عضو آیسسکو در آن مشارکت دارند.

دو دسته از افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشور در این جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرند. افراد حقیقی شامل محققین، محققین جوان غیر دانشجو و 30 سال و یا کمتر، محققین دانشجو در رشته‌های مختلف علوم پزشکی، صاحبان ابداعات و اختراعات در حیطه‌های علوم پزشکی، محققینی که تحقیقات آنها منجر به ارتقای نظام سلامت شده باشد، هستند.

از نهادهای حقوقی داخل کشور که در جشنواره رازی مورد تقدیر قرار می گیرند می توان به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، مراکز تحقیقاتی مصوب علوم‌پزشکی کشور، مجلات علمی - پژوهشی مصوب علوم پزشکی کشور، کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اشاره کرد. سازمان‌های غیردولتی، شرکت‌ها، موسسات، انجمن‌های خیریه و انجمن‌های علمی حامی پژوهش‌های علوم پزشکی نیز در این جشنواره تقدیر می شوند.