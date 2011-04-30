قادر آشنا با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: ساماندهی اصولی سازمان ها و ادارات در کنار تعیین مسئولیتهای مهم در شهرها و شهرستان های استان از اولویتهای برنامه امسال این اداره کل به شمار می رود.

وی حضور دفاتر نمایندگی در شهرستان را بسیار لازم و ضروری دانست و گفت: همایش آسیب شناسی آخرالزمان که در شهر ماهدشت برگزار شد بیان کننده اهمیت این موضوع می باشد.

وی با اشاره به اینکه بررسی و تدوین برنامه های فرهنگی و هنری سال 90 رو به پایان است خاطر نشان کرد: طبق این برنامه کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری استان و شهر کرج از یکدیگر مجزا شده و امور مرتبط در اداره کرج بررسی خواهد شد.

وی اداره کرج را متولی تمامی فرهنگسراهای توابع کرج دانست و افزود: اداره کرج متولی تمامی فرهنگسراهای تابع کرج است بنابراین طبق مصوبه شورای معاونین فعالیت های واحد نظارت زیر نظر اداره کرج قرار خواهد گرفت.

آشنا با تاکید بر اینکه برای ارتقای سطح اداره کرج از طریق افزایش نیروهای کارشناس و متخصص تلاش خواهیم کرد، تاسیس نمایندگی های ارشاد در ماهدشت و محمدشهر را یاد آور شد و این اقدام را یکی از مهمترین فعالیت های این اداره کل در سال گذشته خواند.

بانک اطلاعات هنرمندان البرز تکمیل می شود

تکمیل بانک اطلاعات هنرمندان با هماهنگی واحد انفورماتیک از دیگر مواردی بود که آشنا از آن یاد کرد.

وی یادآور شد: رسالت ما در حوزه فرهنگ رسالتی سنگین است و به دلیل ارتباط با آحاد جامعه مسئولیت ما نیز سنگین تر خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز تصریح کرد: کار و ترکیب همگن فرهنگی در محمدشهر باعث ایجاد توقع و انتظار بیشتر می شود که این مهم با تعامل با شهرداری و شورای شهر، شناسایی کانونهای مساجد، استفاده بهینه از انجمن های فرهنگی و هنری و توان بسیج در محمدشهر، محقق خواهد شد.

وی همچنین توجه به غنی سازی اوقات فراغت، برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری مانند تجسمی، عکاسی،نمایش و موسیقی در فضای باز را از الویت های مهم اداره کل برشمرد.