به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: با کاهش تب مالت دامی به تبع آن شاهد کاهش 60 درصدی همین بیماری در جمعیت انسانی در استان بوده ایم.

وی تلاش های شبانه روزی در بخش مراقبت و نظارت بر جمعیت دامی استان و همچنین نحوه فعالیت دامداری ها و کشتارگاه ها را از جمله اولویت های اصلی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی عنوان کرد .

زندیه اظهارداشت: در بخش بهداشت و نظارت بر اماکن عرضه فراورده های خام دامی به دلیل نظارت های دقیق و مستمر و همچنین تعطیلی هشت واحد کشتارگاه سنتی با همکاری و هماهنگی مسئولان قضائی استان رتبه نخست کشور را کسب کردیم .

وی اضافه کرد: در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماریهای طیور با کمترین آثار و تلفات در استان به انجام رساندیم که با توجه به همسایگی آذربایجان شرقی با چند کشور این کار جزو موفقیت های چشمگیر دامپزشکی استان بوده است .

زندیه حضور موثر در عرصه اقتصاد کشور تا قطع وابستگی به مواد پروتئنی را از اهداف اصلی و اولویت دار سازمان دامپزشکی عنوان کرد و گفت: در این راستا افزایش تولید ملی، توجه به فناوری های نوین و تاثیرگذاری در رشد اقتصادی کشور تعریف شده است .

وی، بهره برداری از آزمایشگاه منطقه ای کنترل کیفی مواد غذایی را از جمله برنامه های مهم دامپزشکی استان در سالجاری بیان کرد و اظهارداشت: این آزمایشگاه مجهز به مدرن ترین دستگاه های روز جهانی خواهد بود که تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد بود .

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از اشتغالزایی بیش از 300 نفری این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: براساس تکالیف استانی این اداره کل موظف به اشتغالزایی 297 نفر بود که در این زمینه نیز رشد 130 درصدی را شاهد بودیم .

به گفته زندیه، هم اکنون اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دارای 300 نفر پرسنل دولتی و سه هزار نفر فعال بخش خصوصی است .