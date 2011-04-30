به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهراد زندیه پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: با کاهش تب مالت دامی به تبع آن شاهد کاهش 60 درصدی همین بیماری در جمعیت انسانی در استان بوده ایم.
وی تلاش های شبانه روزی در بخش مراقبت و نظارت بر جمعیت دامی استان و همچنین نحوه فعالیت دامداری ها و کشتارگاه ها را از جمله اولویت های اصلی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی عنوان کرد.
زندیه اظهارداشت: در بخش بهداشت و نظارت بر اماکن عرضه فراورده های خام دامی به دلیل نظارت های دقیق و مستمر و همچنین تعطیلی هشت واحد کشتارگاه سنتی با همکاری و هماهنگی مسئولان قضائی استان رتبه نخست کشور را کسب کردیم.
وی اضافه کرد: در حوزه کنترل و پیشگیری از بیماریهای طیور با کمترین آثار و تلفات در استان به انجام رساندیم که با توجه به همسایگی آذربایجان شرقی با چند کشور این کار جزو موفقیت های چشمگیر دامپزشکی استان بوده است.
زندیه حضور موثر در عرصه اقتصاد کشور تا قطع وابستگی به مواد پروتئنی را از اهداف اصلی و اولویت دار سازمان دامپزشکی عنوان کرد و گفت: در این راستا افزایش تولید ملی، توجه به فناوری های نوین و تاثیرگذاری در رشد اقتصادی کشور تعریف شده است.
وی، بهره برداری از آزمایشگاه منطقه ای کنترل کیفی مواد غذایی را از جمله برنامه های مهم دامپزشکی استان در سالجاری بیان کرد و اظهارداشت: این آزمایشگاه مجهز به مدرن ترین دستگاه های روز جهانی خواهد بود که تا دهه فجر امسال آماده بهره برداری خواهد بود.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از اشتغالزایی بیش از 300 نفری این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: براساس تکالیف استانی این اداره کل موظف به اشتغالزایی 297 نفر بود که در این زمینه نیز رشد 130 درصدی را شاهد بودیم.
به گفته زندیه، هم اکنون اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی دارای 300 نفر پرسنل دولتی و سه هزار نفر فعال بخش خصوصی است.
وی گفت: در حال حاضر تعداد بهره برداران دامپزشکی آذربایجان شرقی افزون بر 60 هزار نفر است.
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