نامگذاری خیابانی به نام "مختومقلی فراغی" در تهران

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح شنبه در حاشیه نشست شورای شهرستان گرگان افزود: نامگذاری خیابانی به نام شاعر و عارف شهیر ترکمن مختومقلی فراغی در تهران از سوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: ایران مهد فرهنگ و تمدن غنی اسلامی است و شناساندن این قابلیت ها و ارزش ها به جهانیان یک ضرورت است.



نایب رئیس شورای اسلامی شهرگرگان، با اشاره به وظایف اصلی رسانه مبنی برانعکاس واقعی اخبار و وقایع، اضافه کرد: یک رسانه خوب باید بدون هیچ تعصب و وابستگی به گروه و جریانی به انتشار بی طرفانه واقعیات بپردازد.



وی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها و اهمیت نقش نمایندگان این نهاد مردمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نمایندگان شوراها را از گرفتار شدن در جناح بندی ها و مسائل قومی برحذر داشتند و آن را به مثابه زهرمهلکی در بطن جامعه اسلامی دانسته اند.



عضو شورای اسلامی استان گلستان افزود: فرمایش معظم له باید در تمامی ارکان جامعه تعمیم یابد و اجرای آن در رسانه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیراست.



نورا نقش رسانه ها را در توسعه کشور و منطقه بسیار مهم و حیاتی دانست و اظهار داشت: رسانه پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است و باید نظرات و اخبارهمه آحاد جامعه را به صورت شفاف و واقعی منعکس کنند.



وی آغاز چهاردهمین سالروز انتشار نشریه سراسری و بین المللی یاپراق را به مجموعه همکاران شاغل در این نشریه تبریک گفت و افزود: با توجه به تغییر ترتیب انتشار نشریه از فصلنامه به هفته نامه باید در راستای فراگیر شدن این نشریه تلاش شود.

مدیرمسئول نشریه سراسری و بین المللی یاپراق با تقدیرازحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تعدادی از مسئولان ادارات و مدیران روابط عمومی دستگاه ها و عوامل این هفته نامه اظهار داشت: در مقایسه با دهه های گذشته حمایت از اصحاب قلم و هنرمندان بیشتر و محسوس تر شده است.



یوسف قوجق، دراین مراسم با اشاره به مشکلات نویسندگان و هنرمندان جامعه افزود: در دهه 70 و قبل از آن امکانات چاپ نشریه و کتاب در این منطقه وجود نداشت و امکانات فعلی بسیار بهتر از زمان گذشته است.



وی، وجود موسسات انتشارتی و چاپخانه های مجهز و پیشرفته دراستان را مدیون حمایت های دولت در این مدت عنوان کرد و گفت: حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازهنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه قابل تقدیر است.



نایب رئیس انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان، ازمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان یک چهره فرهنگ دوست و حامی اصحاب قلم و هنر نام برد و اضافه کرد: برگزاری چندین کنگره بین المللی تبیین اندیشه های مختومقلی فراغی و برگزاری همایش موسیقی مقامی نمونه ای از احترام وی به فرهنگ و هنر اقوام است.



قوجق، از حمایت های اداره کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تغییر ترتیب انتشار نشریه یاپراق از فصلنامه به هفته نامه تقدیر و تشکر کرد.