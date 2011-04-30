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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

نامگذاری خیابانی به نام "مختومقلی فراغی" در تهران

نامگذاری خیابانی به نام "مختومقلی فراغی" در تهران

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده گلستان در شورای عالی استان ها، از نامگذاری خیابانی به نام "مختومقلی فراغی" در تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، زهرا نورا صبح شنبه در حاشیه نشست شورای شهرستان گرگان افزود: نامگذاری خیابانی به نام شاعر و عارف شهیر ترکمن مختومقلی فراغی در تهران از سوی کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: ایران مهد فرهنگ و تمدن غنی اسلامی است و شناساندن این قابلیت ها و ارزش ها به جهانیان یک ضرورت است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرگرگان، با اشاره به وظایف اصلی رسانه مبنی برانعکاس واقعی اخبار و وقایع، اضافه کرد: یک رسانه خوب باید بدون هیچ تعصب و وابستگی به گروه و جریانی به انتشار بی طرفانه واقعیات بپردازد.

وی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها و اهمیت نقش نمایندگان این نهاد مردمی تصریح کرد: مقام معظم رهبری نمایندگان شوراها را از گرفتار شدن در جناح بندی ها و مسائل قومی برحذر داشتند و آن را به مثابه زهرمهلکی در بطن جامعه اسلامی دانسته اند.

عضو شورای اسلامی استان گلستان افزود: فرمایش معظم له باید در تمامی ارکان جامعه تعمیم یابد و اجرای آن در رسانه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیراست.
 
نورا نقش رسانه ها را در توسعه کشور و منطقه بسیار مهم و حیاتی دانست و اظهار داشت: رسانه پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است و باید نظرات و اخبارهمه آحاد جامعه را به صورت شفاف و واقعی منعکس کنند.
 
وی آغاز چهاردهمین سالروز انتشار نشریه سراسری و بین المللی یاپراق را به مجموعه همکاران شاغل در این نشریه تبریک گفت و افزود: با توجه به تغییر ترتیب انتشار نشریه از فصلنامه به هفته نامه باید در راستای فراگیر شدن این نشریه تلاش شود.
 
مدیرمسئول نشریه سراسری و بین المللی یاپراق با تقدیرازحضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تعدادی از مسئولان ادارات و مدیران روابط عمومی دستگاه ها و عوامل این هفته نامه اظهار داشت: در مقایسه با دهه های گذشته حمایت از اصحاب قلم و هنرمندان بیشتر و محسوس تر شده است.

یوسف قوجق، دراین مراسم با اشاره به مشکلات نویسندگان و هنرمندان جامعه افزود: در دهه 70 و قبل از آن امکانات چاپ نشریه و کتاب در این منطقه وجود نداشت و امکانات فعلی بسیار بهتر از زمان گذشته است.
 
وی، وجود موسسات انتشارتی و چاپخانه های مجهز و پیشرفته دراستان را مدیون حمایت های دولت در این مدت عنوان کرد و گفت: حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ازهنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه قابل تقدیر است.
 
نایب رئیس انجمن نویسندگان و مولفان استان گلستان، ازمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان یک چهره فرهنگ دوست و حامی اصحاب قلم و هنر نام برد و اضافه کرد: برگزاری چندین کنگره بین المللی تبیین اندیشه های مختومقلی فراغی و برگزاری همایش موسیقی مقامی نمونه ای از احترام وی به فرهنگ و هنر اقوام است.
 
قوجق، از حمایت های اداره کل و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای تغییر ترتیب انتشار نشریه یاپراق از فصلنامه به هفته نامه  تقدیر و تشکر کرد. 
کد مطلب 1300645

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