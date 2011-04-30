یادمان شهید باکری و 12 هزار شهید آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هیئت داوران در مرحله نخست بررسیها سه طرح معماری برتر مجموعه یادمان شهید باکری و شهدای آذربایجان غربی طی هشت سال دفاع مقدس را انتخاب کرده اند، افزود: طرح برتر احداث این یادمان در حال نهایی شدن بوده و طبق پیش بینیها احداث آن از سوم خرداد ماه امسال کلید خواهد خورد.

وی با بیان اینکه ساخت این یادمان فرصتی برای نکوداشت شهید مهدی باکری و 12 هزار شهید سرافراز استان را فراهم کرده و سمبل مقاومت و ایثارگریهای مردم آذربایجان غربی خواهد بود، اظهار داشت: در راستای احیای ارزشهای شهدای گرانقدر انقلاب، یادمان شهید مهدی باکری و 12 هزار شهید استان بر روی تپه های باغ رضوان ارومیه احداث می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: این یادمان دارای قابلیت رویت از تمام نقاط شهر بوده وساختمانها، تاسیسات و امکانات جانبی شامل فرهنگسرا، مسجد، سالنهای سخنرانی ، پارک و دریاچه آبی در کنار آن احداث می شود.

روز ملی شهردار در تقویم رسمی کشور به ثبت می رسد

فتح اللهی همچنین از ثبت روز ملی شهردار در تقویم رسمی کشور به پیشنهاد استاندار آذربایجان غربی خبر داد و افزود: طی نامه استاندار به شورای عالی استانهای کشور و همچنین هیئت دولت پیشنهاد شده که روز ملی شهردار در تقویم رسمی کشور با محوریت شهید باکری به ثبت برسد.

وی با اشاره به اینکه سالروز تولد، شهادت و همچنین سالروز انتصاب شهید مهدی باکری به سمت شهردار ارومیه را به عنوان روز ملی شهردار تعیین و پیشنهاد شده، بیان داشت: امیدواریم با ثبت روز ملی شهردار در تقویم رسمی کشور با محوریت شهید مهدی باکری بتوانیم گام ارزنده ای را در راستای شناساندن خدمات این شهید بزرگوار به آحاد ملت ایران برداریم.

مجموعه تلویزیونی شهید باکری کلید می خورد

این مسئول در ادامه سخنان خود بیان داشت: در پی امضای موافقت نامه فی مابین معاونت سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با مدیریت شبکه سه صدا و سیما، سوم خرداد ماه مجموعه تلویزیونی" شهید باکری" نماد و سمبل فداکاری و ایثارگریهای مردم آذربایجان غربی کلید می خورد.

وی اظهار داشت: در راستای نکوداشت مقام و منزلت شهدای بزرگ و افتخار آفرین آذربایجان غربی، مدیریت عالی استان برنامه های ویژه ای را در این راستا تدارک دیده که شروع ساخت مجموعه تلویزیونی شهید باکری یکی از این برنامه هاست.

فتح اللهی خاطر نشان کرد: شهید باکری به عنوان یکی از فرماندهان دلیر و تاثیر گذار دفاع مقدس حق بزرگی بر گردن آحاد ملت ایران داشته که ساخت مجموعه تلویزیونی شهید باکری گام کوچکی در راستای شناساندن شخصیت والای این شهید بزرگوار و 12 هزار شهید سرافزار استان است. معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: مجموعه تلویزیونی شهید باکری با بودجه اولیه 50 میلیارد ریال توسط بهترین گروه های تولیدی سیما ساخته و قابلیت ترجمه به زبانهای زنده دنیا و همچنین عرضه در مجامع بین المللی را دارا خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: جمع آوری اطلاعات و مجموعه خاطرات، زندگینامه این شهید بزرگوار از ایام جوانی، دانشجویی، تصدیگری شهرداری و اعزام به جبهه و سالهای مقاومت و ایثار طی هشت سال جنگ تحمیلی به صورت کامل سناریوی قوی ای را برای این مجموعه تلویزیونی رقم خواهد زد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: مجری این پروژه تلویزیونی استانداری آذربایجان غربی و شبکه سوم سیما خواهد بود و بودجه آن نیز از محل اعتبارات فرهنگی استان تامین خواهد شد.

وی سپاه شهدای آذربایجان غربی، قرارگاه حمزه سیدالشهدا، صداو سیمای مرکز آذربایجان غربی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، بنیاد شهید، جانبازان و امور ایثارگران استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را دیگر اعضای ستادی تهیه این مجموعه تلویزیونی عنوان کرد.