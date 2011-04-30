به گزارش خبرگزاری مهر، گیره کاغذ مشهور شرکت مایکروسافت را به یاد دارید؟ البته شاید ترجیح می دهید که اصلا آن را به یاد نیاورید زیرا بسیاری از کاربران نرم افزار "مایکروسافت آفیس" از دیدن این گیره کاغذ با چشمهای گرد و جملات تکراری اش چندان دل خوشی نداشتند.

به هر حال مایکروسافت تصمیم گرفته این نشانه انیمیشنی را که Clippy نام دارد بار دیگر احیا کند، اما این بار در غالب یک بازی رایانه ای برای آموزش استفاده درست از مایکروسافت آفیس.

کاربران آفیس می توانند این بازی را در صورت تمایل دانلود کرده و از آن برای استفاده بهتر از این نرم افزار کاربردی مایکروسافت استفاده کنند اما Clippy دیگر به صورت خودکار در نرم افزار Word، Power Point و دیگر برنامه های آفیس ظاهر نخواهد شد.

یکی از دلایل شاکی بودن همیشگی کاربران از این گیره کاغذ مزاحم، ظاهر شدن ناگهانی آن در زمانی بود که کاربر تلاش می کرد در یکی از نرم افزارهای آفیس کاری انجام دهد. این گیره کاغذ از نسخه آفیس 97 وارد نرم افزار شد و در سال 2001 این شرکت استفاده قراردادی از Clippy را در نرم افزارهای خود متوقف کرد، مایکروسافت حتی فیلم تبلیغاتی طنزی ساخته و در آن اعلام کرد می خواهد Clippy را از شرکت اخراج کند.

بر اساس گزارش سی ان ان، مایکروسافت در سال 2007 این نشان انیمیشنی را بکلی از نرم افزارهایش حذف کرد اما اکنون تصمیم گرفته است آن را در قالب بازی در اختیار کاربران قرار دهد تا هرکس که می خواهد بتواند مشکلات خود را در استفاده از نرم افزارهای آفیس برطرف کند.