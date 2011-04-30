مهمترین ضابطه برای تفکر "منطق" است

دکتر راجر کریسپ استاد دانشگاه آکسفورد و فیلسوف اخلاق معاصر در مورد وجود ضوابط تفکر و باور به خبرنگار مهر گفت: مهمترین ضابطه و قانونی که برای تفکر می‌توان متصور شد منطق است. منطق در طول تاریخ دچار تغییراتی شده است.

وی افزود: منطق اولین بار توسط ارسطو صورت بندی شد. در گذر تاریخ شاهد تغییر منطق از منطق قیاسی و استدلالی به منطق جدید ریاضی و منطق فلسفی هستیم.

مؤلف "مطلوبیت و اخلاق" تصریح کرد: در مورد اصول منطق، اگر اعتقاد به وجود آن داشته باشیم، هنوز اتفاق نظری وجود ندارد. به رغم این عدم توافق، منطق و اصول آن مهمترین و اغواکننده ترین موضوع برای تفکر درست به شمار می‌روند.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که اصول منطق بیش از آنی که نسبی و زمینه‌مند باشند، اصولی جهان شمول هستند.

فیلسوف اخلاق معاصر در ادامه یادآور شد: تفکر می‌تواند موضوع و مسئله‌ای اخلاقی باشد. در مورد برخی آرا ممکن است گفته شود که فی نفسه اشتباه هستند و باید از آنها پرهیز شود. این در حالی است که این آرا وابسته به اخلاق هستند.

مؤلف "دیدگاه ارسطو درباره نفس" در پایان با اشاره به اینکه معتقد است این آرا فی نفسه اشتباه نیستند بلکه بستگی به نتایج حاصل از آنها دارد، گفت: به عبارت دیگر اگر نتایج آرایی در مقایسه با آرای دیگر مزیت کمتری داشته باشد در این صورت باید در مورد آنها تأمل کرد و یا اینکه هرگز در مورد آنها اندیشه نکرد.