مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها باعث بروز مقاومتهای میکروبی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین خلیلی با بیان اینکه یکی از کارگاههای همایش با موضوع آنتی بیوتیکها است، اظهار کرد: یکی از دغدغه های سیستم های بهداشتی دنیا ، بحث مقاومتهای میکروبی است، از این رو سازمان جهانی بهداشت شعار هفته سلامت امسال را "مصرف منطقی آنتی بیوتیک و پیشگیری از بروز مقاومتهای میکروبی" نامید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها علاوه بر صرف هزینه های بالا و تحمیل عوارض ، یکی از مهمترین مشکلات یعنی مقاومت های میکروبی را ایجاد کرده است.

خلیلی تصریح کرد: ایران طبق آمار سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت دارای مصرف بالای آنتی بیوتیک است به طوریکه کپسول آموکسی سیلین هم از نظر تعدادی و هم به لحاظ قیمت در رتبه های اول لیست دارویی کشور است از سوی دیگر تقریبا 30 تا 50 درصد نسخه پزشکان دارای آنتی بیوتیک هستند.

وی با بیان اینکه در مصرف آنتی بیوتیکها مقاومتهای میکروبی در مصرف کنندگان بروزپیدا می کند ، خاطر نشان کرد: روند تولید آنتی بیوتیکهای جدید در بازارهای جهانی بسیار کمتر از داروهای قلبی عروقی، اعصاب و روان و حتی داروهای شیمی درمان است و کمپانیهای دارویی تمایل چندانی برای سرمایه گذاری بروی آنتی بیوتیکها ندارند چرا که دوره مصرف آنتی بیوتیکها محدود بوده و دارای هزینه های بسیار بالا در تولید هستند.

دبیر علمی دومین همایش داروسازی بالینی ایران با بیان اینکه آنتی بیوتیکها برای درمان بسیاری از عفونتها استفاده می شوند ، افزود: این در حالی است که بسیاری از عفونتهایی که بیمار برای درمان آن به پزشک مراجعه می کند نیاز به تجویز آنتی بیوتیک ندارد از جمله موارد استفاده زیاد آنتی بیوتیک در عفونتهای تنفسی فوقانی مانند فارنژیت، عفونت گوش میانی ، سینوزیت و برونشیت است اما اکثر این عفونتها دارای علل ویروسی بوده و نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارند.

وی ادامه داد: بنابراین مصرف آنتی بیوتیک در عفونتهای ویروسی نه تنها موثر نبوده بلکه خطر بروزعوارض در عفونت های ویروسی را چند برابر می کند.

خلیلی با اشاره به اینکه پنی سیلین به عنوان اولین آنتی بیوتیک کشف شده است ، گفت : این دارو بسیار ارزان قیمت و کم عارضه است اما متاسفانه میکروبها به تدریج به این آنتی بیوتیک مقاوم شدند که باعث سوق پیدا کردن شرکتهای دارویی به تولید آنتی بیوتیک شد و در حال حاضر به جایی رسیده ایم که سرعت بروز مقاومتهای میکروبی بیشتر از سرعت تولید آنتی بیوتیکهای جدید است.

به گفته وی متاسفانه در برخی عفونتهای بیمارستانی و بیمارانی که در بیمارستان بستری می شوند ، هیچ یک از آنتی بیوتیکها موثر نیست.

خلیلی ادامه داد: در حال حاضر یکی از دلایل اصلی مرگ ومیر بیماران در بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستانها ، عفونتهای مقاوم به درمان است.

دبیر علمی دومین همایش داروسازی بالینی ایران با تاکید بر اینکه یکی دیگر از دلایلی که در ایران منجر به مقاومتهای دارویی می شود ، مصرف ناکامل آنتی بیوتیکهاست ، خاطر نشان کرد: برای هر عفونتی دوره درمان آنتی بیوتیکی وجود دارد به عنوان مثال فرد مبتلا به عفونت گوش میانی باید 10 تا 14 روز آنتی بیوتیک مصرف کند اما معمولا بیماران پس از مصرف چند روز آنتی بیوتیک و درک احساس بهبودی مصرف آن را قطع می کنند که این امر باعث ایجاد مقاومتهای میکروبی می شود.

دومین همایش داروسازی بالینی ایران با عنوان تازه های دارودرمانی با حضور بیش از 2000 نفر از داروسازان و پزشکان سراسر کشور توسط انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران 28 لغایت 30 اردیبهشت در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.