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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

مدارس شاهد خراسان رضوی برای اسکان زائران تجهیز شدند

مدارس شاهد خراسان رضوی برای اسکان زائران تجهیز شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی از تجهیز یکصد کلاس در مدارس شاهد این استان ویژه اسکان زائران سراسر کشور خبر داد.

عابدین عابدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: مدارس شاهد این استان جهت اسکان و رفاه حال زائرین شاهد و ایثارگر کشور با صرف 500 میلیون ریال اعتبار تجهیز شده اند.

وی با اشاره به اینکه این مدارس با همکاری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و مجموعه های زائر سرای بنیاد شهید آماده سازی شده اند، افزود: در نیمه اول فروردین ماه سال جاری بیش از پنج هزار زائر شاهد و ایثارگر در این مدارس اسکان داده شدند.

وی اظهار داشت: بزودی در هر یک از شهرستان های سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و قوچان که مسیر عبور زائرین علی ابن موسی الرضا (ع) به مشهد مقدس است، یک مدرسه برای اسکان زائرین شاهد و ایثارگر آماده می شود.

کد مطلب 1300674

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