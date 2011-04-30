مدارس شاهد خراسان رضوی برای اسکان زائران تجهیز شدند

عابدین عابدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: مدارس شاهد این استان جهت اسکان و رفاه حال زائرین شاهد و ایثارگر کشور با صرف 500 میلیون ریال اعتبار تجهیز شده اند.

وی با اشاره به اینکه این مدارس با همکاری سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی و مجموعه های زائر سرای بنیاد شهید آماده سازی شده اند، افزود: در نیمه اول فروردین ماه سال جاری بیش از پنج هزار زائر شاهد و ایثارگر در این مدارس اسکان داده شدند.

وی اظهار داشت: بزودی در هر یک از شهرستان های سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و قوچان که مسیر عبور زائرین علی ابن موسی الرضا (ع) به مشهد مقدس است، یک مدرسه برای اسکان زائرین شاهد و ایثارگر آماده می شود.