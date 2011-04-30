رضا کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در فاصله کمتر از یک هفته بعد از دیدار سخت و نفس‌گیر مقابل سپاهان باید برای دیدار حساس با تراکتورسازی تبریز در بازی حساس هفته سی و دوم آماده شویم، زیرا نتیجه این مسابقه تاثیر زیادی در سرنوشت صبای قم در لیگ دهم خواهد داشت.



وی ادامه داد: بازیکنان ما در تمرینات آماده سازی روزهای روز اخیر به خوبی محک خورده‌اند و کادر فنی نیز به خوبی از وضعیت تک تک بازیکنان خود آگاهی دارد تا بتواند بهترین ترکیب را برای دیدار روز یکشنبه با تراکتورسازی تبریز انتخاب کند.



نگرانی کادر فنی صبا از غیبت دو مدافع کلیدی



سرپرست تیم فوتبال صبای قم با ابراز نگرانی از وضعیت بازیکنان کلیدی این تیم در آستانه بازی با تراکتورسازی تبریز، اضافه کرد: متاسفانه فرزانه و کاشی دو مدافع کلیدی و از بازیکنان تأثیرگذار صبای قم، به دلیل سه اخطاره بودن به دیدار با تراکتورسازی تبریز نخواهد رسید.



وی با تأکید بر اینکه با تلاش کمیته پزشکی باشگاه صبا بازیکنان تیم از هر نظر سلامت و آمادگی جسمانی خوبی برای این دیدار دارند، خاطرنشان کرد: به جز مسعود غلامعلی زاد، تیم صبای قم بازیکن مصدوم دیگری ندارد، ضمن اینکه تمام بازیکنان بعد از دیدار با سپاهان اصفهان در تمرینات حضور دارند تا آماده دیدار حساس روز یکشنبه در تبریز برابر تراکتورسازی تبریز شوند.



کشوری با اشاره به برنامه‌های تیم فوتبال صبای قم پیش از دیدار با تراکتورسازی تبریز ، خاطرنشان کرد: آخرین تمرین ما امروز برگزار می‌شود و عصر نیز با پروازی مستقیم راهی تبریز خواهیم شد ولی در تبریز تمرین نخواهیم داشت تا روز یکشنبه که به دیدار تراکتورسازی برویم.



وی با اشاره به حساسیت‌های دیدار عصر فردا تراکتورسازی تبریز با صبای قم در هفته پانزدهم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تأکید کرد: برای ما بازی با تراکتورسازی تبریز همانند دیدار با سپاهان اصفهان حساس است و به برد برابر تراکتورسازی تبریز نیاز مبرم داریم.



سه امتیاز دیدار با تراکتورسازی تبریز پراهمیت و سرنوشت ساز



سرپرست تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: بازیکنان ما اهمیت برتری و کسب سه امتیاز از بازی سرنوشت ساز با تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را کاملا درک کرده اند زیرا هر بازی اهمیت خاص خود را دارد، بنابراین با تمام توان به مصاف تراکتورسازی تبریز خواهیم رفت.



وی اضافه کرد: با توجه به نتایج به دست آمده در دیدارهای برگزار شده هفته سی و دوم لیگ برتر فوتبال، الان شرایط خوبی فراهم است تا بتوانیم موقعیت تیم را در میانه جدول رده بندی مستحکم تر کرده و با خیال راحت در دو بازی آینده با صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی به میدان برویم.



دیدار صبای قم و تراکتورسازی تبریز از ساعت 18 عصر یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار می‌شود.