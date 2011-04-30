به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عزت الله یوسفیان ملا صبح شنبه درهمایش تجلیل از کارگران ساختمانی شهرستان آمل افزود: در شرایط اقتصادی کنونی متاسفانه همچنان سختی کار و برون رفت از مشکلات معیشتی بر دوش قشر کارگری جامعه مانده و این در حالی است که همه مسئولان به این امر واقف هستند که حقوق 300 هزار تومانی ماهانه برای آنان بسیار اندک است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه همه مسئولان و متولیان بخش کارگری کشور این درد و مشکل جامعه کارگری را می فهمند و کاری نمی کنند در این دنیا مسحقق عذاب هستند.

یوسفیان ملا، به اقدام مجلس شورای اسلامی برای تصویب بیمه کارگری در کشور اشاره کرد و گفت: این قانون از سال گذشته در کشور اجرایی و باعث شد تا کارگران احساس امنیت بیشتری نسبت به آینده شغلی خود داشته باشند.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران دراین همایش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به ‌نام جهاد اقتصادی گفت: سربازان واقعی این جهاد کارگرانی هستند که در طول پیروزی این انقلاب و جنگ تحمیلی در جهاد سازندگی شرکت کردند و در حساس‌ترین شرایط این نظام زیر پرچم ولایت از تمامیت جمهوری اسلامی دفاع کردند.

نصرالله دریابیگی با بیان اینکه هم اکنون 55 هزارکارگر مازندران عضوتشکیلات خانه کارگری استان هستند، ادامه داد: خانه کارگر تشکیلات صنفی غیردولتی است و بدون هیچ بودجه‌ای از دولت در سطح مازندران فعالیت خود را درهمه شهرهای استان گسترش داده است.

وی افزود: در صورت توجه جدی مسئولان به قشر کارگری جامعه می توان بسیاری از مشکلات موجود کشور را رفع کرد و اهداف عالیه سال جهاد اقتصادی که مدنظر مقام معظم رهبری در زمینه‌ عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کشور است، دست یافت.