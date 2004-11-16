برق بايد با كيفيت و كميت بهتري به مردم ارائه شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" دكتر محمد احمديان با بيان اين مطلب افزود : با توجه به رشد چشمگير مصرف برق در سال هاي اخير ، گسترش تاسيسات صنعت برق ضروري است .

وي اظهار كرد : اين شتاب حداقل در طول 10 سال آينده ادامه خواهد داشت وازسوي ديگر گسترش تاسيسات صنعت برق مستلزم تامين منابع مالي است ، هرچند تامين هزينه ها با توجه به عملكرد بالاي اين صنعت چندان آسان نيست ولي بايد به گونه‌اي برنامه ريزي كرد كه قادر به تامين هزينه فعاليت هاي اين صنعت باشيم.

مدير عامل شركت توانيربا بيان اينكه قيمت برق ، بر قيمت تمام شده محصولات تمام صنايع و قيمت تمام شده كالاها تاثير مي گذارد، گفت : افزايش كيفيت و بهره وري در صنعت برق مي تواند موجب ارزانتر شدن قيمت تمام شده برق توليدي و رشد اقتصادي كشور شود.

وي با اشاره به هزينه هاي بالاي صنعت برق، افزود : دولت در شرايطي نيست كه بخواهد براي بخش هاي خدماتي از جمله برق از محل منابع عمومي هزينه كند لذا با توجه به اين موضوع راهي جز كاهش هزينه ها در بخش هاي توليد و انتقال وجود ندارد تا مشكل تأمين منابع مالي بخش توزيع به ميزان نيازحل شود .