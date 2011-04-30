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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۳۹

آذربایجان شرقی نایب قهرمان رقابتهای دو عشایری جوانان کشور شد

آذربایجان شرقی نایب قهرمان رقابتهای دو عشایری جوانان کشور شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رقابتهای دو روستایی و عشایری قهرمانی کشور جام مهر گستر با نایب قهرمانی تیم آذربایجان شرقی در رده جوانان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای دو روستایی و عشایری کشور در رشته های 100 متر، 400 متر، 800 متر، سه هزار متر، پرتاب وزنه و پرش طول در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد و تیم آذربایجان شرقی به مقام دومی رده سنی جوانان رسید و تیمهای فارس و کرمانشاه اول و سوم شدند.

در پایان رقابتها در رشته سه متر محمد رضایی از ورزقان به مدال طلا دست یافت و در رشته 800 متر حبیب برزگری از اهر به مدال نقره رسید.

در رقابتهای دوومیدانی رده سنی نوجوانان نیز در رشته 400 متر امین قلی پور از سراب به مقام چهارمی و در رشته 800 متر احمد حاجبی از بستان اباد به مقام پنجمی قناعت کرد.

کد مطلب 1300693

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