آذربایجان شرقی نایب قهرمان رقابتهای دو عشایری جوانان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای دو روستایی و عشایری کشور در رشته های 100 متر، 400 متر، 800 متر، سه هزار متر، پرتاب وزنه و پرش طول در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد و تیم آذربایجان شرقی به مقام دومی رده سنی جوانان رسید و تیمهای فارس و کرمانشاه اول و سوم شدند .

در پایان رقابتها در رشته سه متر محمد رضایی از ورزقان به مدال طلا دست یافت و در رشته 800 متر حبیب برزگری از اهر به مدال نقره رسید .