به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، احمدرضا نقیب زاده در این خصوص توضیح داد: این پروژه در زمینی به مساحت 55 هکتار احداث می شود.

وی با اشاره به اینکه اخذ تمام مجوزهای لازم از ادارات و دستگاه های مختلف از سوی شرکت توسعه گردشگری فارس انجام شده، افزود: در راستای توجه به بحث گردشگری و جذب جهانگردان و گردشگران به نقاط زیبا و دیدنی استان فارس و رونق یافتن هرچه بیشتر صنعت توریسم و گردشگری، شرکت توسعه گردشگری استان فارس تاکنون در این رابطه اقدامات چشمگیری ازجمله جذب سرمایه گذار و هموار کرن مسیر سرمایه گذاری در این صنعت را انجام داده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری استان فارس با اشاره به وضعیت منطقه گردشگری رودبال شهرستان سپیدان بیان کرد: رودبال که تا جاده اصلی شیراز به سپیدان حدود 5.5 کیلومتر فاصله دارد، دارای طبیعتی زیبا و منحصر به فرد است.

نقیب زاده عنوان کرد: رودبال در زمان هخامنشیان شهری بزرگ و معروف به چهارباغ بوده که با داشتن تفرجگاه های مختلف و چشمه ساران زیبا از بهترین نقطه شهرستان سپیدان به شمار می رود.

پروژه بزرگ گردشگری رودبال دارای فضاهایی از جمله سایت سوارکاری، کارتینگ، بیست بال، پیست اسکی، دوچره سواری، ویلا، آلاچیق،آبنما، باغ گل زینتی و پرورش گیاه، نمیاشگاه های گلهای زینتی، پارک بازی و بازیهای آبی، کافی شاپ، رستوران، چایخانه سنتی و پارکینگ است که با اعتبار 34 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی احداث می شود.