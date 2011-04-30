احداث سد اشنویه 142 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، نقی کریمی صبح شنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرحهای عمرانی اشنویه، افزود: هم اکنون سد اشنویه بر اساس طرح اولیه 69 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا کنون برای اجرای این طرح بالغ بر 300 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و برای تکمیل آن 142 میلیارد ریال دیگر نیز مورد نیاز است که در صورت تامین آن تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه با اشاره به کاهش 12 متری ارتفاع سد اشنویه، بیان داشت: بر اساس مطالعات بازنگری طرح و با توجه به تامین اهداف کلی پروژه سد اشنویه با اجرایی شدن طرحهای مجاور در منطقه ارتفاع سد 12 متر از میزان پیش بینی شده در نقشه های اولیه پروژه کاهش و روستای صوفیان و زمینهای با ارزش کشاورزی که پیش از این، در تهدید آبگرفتگی دریاچه پشت سد اشنویه بودند، از این مشکل رهایی یافتند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با بیان اینکه با اجرای سد سیلوه و سد کانی سیب بر روی رودخانه های اطراف و تامین آب مورد نیاز بهبود شبکه های آبیاری اراضی منطقه، طرح ساخت سد اشنویه با مهندسی مجدد ارزش بازنگری شد، افزود: بر این اساس ضمن کاهش ارتفاع سد از بستر رودخانه به 32، ضریب ایمنی طرح افزایش و 40 میلیارد ریال در هزینه های احداث بدنه صرفه جویی می شود.

جواد محمودی معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این بازدید با اشاره به توقف طرحهای عمرانی و بهسازی روستای صوفیان طی چند سال گذشته گفت: دستگاههای اجرایی خدمات رسان و عمرانی در خصوص مطالعه و تامین خدمات زیربنایی روستای صوفیان و کمک به عمران روستا اقدامات لازم را در کوتاه ترین زمان انجام دهند.

سد اشنویه یا سد چپرآباد اشنویه سدی است که احداث آن در سال ۱۳۸۲ آغاز و به دلیل مشکلات اعتباری و پیمانکاری هنوز عملیات اجرایی این پروژه اتمام نیافته است، این سد با ارتفاع 32 متر با تونل انحراف ۲۶۰ متری جاده‌های جایگزین اشنویه- پیرانشهر و اشنویه- باب خالد آباد، در ۱۰ کیلومتری شهرستان اشنویه بر روی رودخانه چپر آباد در حال احداث است.