سیدجواد روشن درباره وضعیت بودجه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه کل بودجه جشنواره و ابلاغیه مالی جشنواره از سوی وزارت علوم به دانشگاه تهران ارائه شده است. تنها موضوع نگران کننده تغییراتی است که در سیستم مالی دانشگاه تهران ایجاد شده است.



وی ادامه داد: این امر نگران کننده است زیرا شاید این تغییرات در روند پرداخت بودجه از سوی دانشگاه تهران به چهاردهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران تأثیر بگذارد.



دبیر جشنواره چهاردهم تأکید کرد: اگر بودجه جشنواره تا قبل از 20 اردیبهشت‌ماه به دست ما نرسد و ما هزینه‌ها را پرداخت نکنیم امکان برگزاری جشنواره به صورت مقرر وجود نخواهد داشت. ما برنامه ریزی‌ها را با توجه به تأمین بودجه انجام داده‌ایم و اگر تأخیری در پرداخت بودجه صورت گیرد برنامه ریزی‌ها بی‌نتیجه خواهد بود.



روشن اظهار امیدواری کرد با مساعدتی که از سوی دانشگاه تهران وجود داشته باشد و با توجه به اینکه تغییرات داخلی دانشگاه مربوط به خود دانشگاه است، لطمه‌ای به برگزاری جشنواره چهاردهم تئاتر دانشگاهی ایران وارد نشود تا زحمات جشنواره هدر نرود.