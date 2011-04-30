61 مورد آتش سوزی در کرمان روی داد

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در فروردین ماه سال جاری 61 مورد آتش سوزی در شهر کرمان اتفاق افتاده است.

کردی با بیان اینکه 121 مورد عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در فروردین ماه سال جاری صورت گرفته است گفت: بیشترین آتش سوزی ها به تریب 15مورد در مراکز زباله، 14 مورد در وسایل نقلیه، 13 مورد در جنگل و درختان، 12 مورد در مراکز مسکونی و هفت مورد در مراکز تجاری بوده است.

وی همچنین از انجام 60 عملیات امداد و نجات در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد و گفت: بیشتر این عملیات ها در خصوص گرفتن حیوانات وحشی و خطرناک، حادثه کوه و نجات مصدوم گیر کرده در خودرو بوده است.

کردی بیان داشت: در مجموع عملیات های اطفای حریق و امداد و نجات سه نفر فوت کردند هشت نفر مجروح شدند و 42 نفر نجات یافتند.

وی خاطر نشان کرد: آمار حوادث فروردین ماه جاری در مقایسه با اسفند سال قبل و همچنین فروردین سال گذشته کاهش یافته است.

کردی از آموزش اطفای حریق و آتش نشانی به 80 نفر از شهروندان در فروردین ماه سال خبر داد.

