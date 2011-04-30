به گزارش خبرنگار مهر در نقده، مجید آقازاده صبح شنبه در جریان بازدید معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از طرحهای عمرانی نقده و اشنویه، با بیان اینکه روند احداث این طرح از سال 88 به دلیل کمبود اعتبار کند بود، اظهار داشت: این طرح هم اکنون از 65 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار بوده که با اختصاص 25 میلیارد ریال اعتبار تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: تا کنون 120 کیلومتر شبکه جمع آوری و 4.5 کیلومتر خط انتقال به محل تصفیه خانه احداث شده و با بهره برداری از آن 60 درصد جمعیت شهر نقده تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب شهری قرار می گیرند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی با بیان اینکه تصفیه خانه فاضلاب شهر نقده در زمینی به مساحت 32 هکتار احداث می شود، افزود: از مجموع 200 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نقده تا کنون 116 کیلومتر معادل 55 درصد عملیات اجرایی طرح و پنج کیلومتر خط انتقال آن با اختصاص 41 میلیارد ریال اجرا شده است.

به گفته آقازاده تصفیه خانه فاضلاب نقده که قرار بود براساس برنامه زمانبندی در سال 82 عملیات اجرایی آن آغاز و تا پایان سال 86 به اتمام برسد، به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی وزارت نیرو و بدهی شرکت و آب و فاضلاب استان به پیمانکار، با وجود دپوی مواد اولیه از جمله شن و میلگرد مورد نیاز تا پایان طرح، از سال 88 عملیات اجرایی آن متوقف شده بود.