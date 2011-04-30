به گزارش خبرگزاری مهر، جواد فرشباف ماهریان با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر آئین نامه های مربوط به یسمه هاس زندگی در حال بررسی و اصلاح است، ضمن اینکه سعی می کنیم در سه ماهه اول سال جاری آن را در شورای عالی بیمه تصویب کنیم.

وی اظهارداشت: راه اندازی بیمه های زندگی حرکت بسیار ارزشمندی است که می تواند در تأمین آتیه ای روشن، آرامش و امنیت نقش مناسبی داشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه های صنعت بیمه در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: در راستای تأکید مقام معظم رهبری به موضوع جهاد اقتصادی و ابلاغ بسته های پولی و بانکی در سال جاری، جهت گیری اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه بازار سرمایه و صنعت بیمه بیش از نظام بانکی باشد.

فرشباف ماهریان افزود: با اجرای این طرح از یک سو تورم کاهش می یابد و از طرف دیگر سیستم بانکی بطرف تولید گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: افرادی که در این مسیر نیستند باید منابع مالی خودشان را در بازار سرمایه یا بیمه های زندگی قرار دهند تا گردش وجوه در مسیر اصلی اقتصاد بیافتد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از بررسی تقاضای ورود 12 شرکت بیمه خصوصی در سال جاری خبر داد و افزود: اگر سرمایه این شرکتها به اندازه ای که مصوب است رعایت شود ما نیز صلاحیت آنان را مورد بررسی قرار می دهیم و مانعی برای ورود آنان به صنعت بیمه وجود نخواهد داشت. وی گفت: امیدواریم در سال جاری حداقل 4 شرکت بیمه خصوصی در کشور راه اندازی شود.