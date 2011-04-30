به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "یکی از ما دو نفر" به کارگردانی تهمینه میلانی به فروش 362 میلیون تومانی رسیده و به زودی اکرانش در شش سالن تمام می‌شود، اکران این فیلم در شهرستان‌ها ادامه دارد. بهرام رادان، السا فیروزآذر، آنا نعمتی، دانیال عبادی و... بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی "زن‌ها شگفت‌انگیزند" به کارگردانی مهرداد فرید هم که به صورت تک سانس روی پرده رفته در تهران 130 میلیون تومان فروش کرده است و اکران آن در شهرستان‌ها ادامه دارد. بهاره رهنما، حمید گودرزی، افسانه بایگان، جمشید هاشم‌پور بازیگران این فیلم هستند.

موسسه هدایت‌فیلم، این دو فیلم را پخش کرده است.