مارکارآقاجانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به حساسیت هفته های پایانی لیگ برتر و رقابت نزدیک تیم های بالا و پایین جدول عملا امکان برپایی اردو و دعوت از بازیکنان امید وجود ندارد و برنامه اصلی تیم امید احتمالا از اوایل خرداد آغاز خواهد شد.

آقاجانیان تصریح کرد: در مرحله اول حدود 44 بازیکن به تمرینات تیم امید دعوت خواهند شد تا از میان آنها آماده ترین نفرات برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل اوکراین و اردن انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه برنامه های تیم امید به پیشنهاد علیرضا منصوریان و تحت نظارت مستقیم کارلوس کی روش پیگیری خواهد شد، اظهار داشت : حساسیت کار تیم امید بسیار بالاست و ما دو مسابقه سخت مقابل تیم عراق پیش رو داریم که این می طلبد در فرصت باقی مانده از تمام توان و پتانسیل تیم امید برای موفقیت این تیم استفاده کنیم.

مربی تیم امید در مورد دستیاران علیرضا منصوریان در این تیم و ادامه همکاری هادی طباطبایی و بیژن طاهری اظهار داشت : در این زمینه اطلاعی ندارم و انتخاب دستیاران تیم امید با نظر علیرضا منصوریان خواهد بود.

تیم فوتبال امید کشورمان در مرحله دوم و حذفی مسابقات مقدماتی المپیک لندن طی دو دیدار رفت و برگشت به مصاف تیم امید عراق خواهد رفت. این دیدارها طی روزهای 29 خرداد و 2 تیر در عراق و ایران برگزار خواهد شد.