اختصاص 260 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای راه و ترابری آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف‌نیا، در جلسه بررسی و حل مشکلات عمرانی شهرستان عجب‌شیر افزود: از این میزان اعتبار، 100 میلیارد ریال برای اجرای طرح میدان ولی امر و کنار گذر جنوبی این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با تاکید بر افتتاح این طرح تا سوم خرداد ماه سال جاری، افزود: راه سازی استان و پیمانکار طرح باید به صورت دو و سه نوبته کار کنند و عملیات ساخت این میدان و کنارگذر جنوبی عجب‌شیر نباید به هیچ عنوان تعطیل شود.

36 روستای آذربایجان شرقی تبدیل به شهر می‌شوند

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی از تبدیل 36 روستای آذربایجان شرقی به شهر خبر داد.

اشرف نیا اعلام کرد: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه رئیس جمهوری به وزارت کشور، در آینده نزدیک تعداد 36 روستای واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی در استان به شهر تبدیل می شود.

اشرف نیا گفت: طبق قانون مورد نظر روستاهایی که دارای سه هزار و 500 نفر جمعیت باشند، می توانند به شهر تبدیل شوند و روستاهایی که به عنوان مرکز بخش انتخاب شده اند بدون توجه به تعداد جمعیت آنها در اجرای این قانون به شهر تبدیل خواهند شد.

وی اظهار داشت: روستای هرگلان عجب‌شیر در اولویت تبدیل به شهر قرار داشته و روستا های جوان قلعه، شیشوان، خضرلو و شیراز نیازمند پیگیری مسوولان این شهرستان برای تبدیل به شهر هستند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از اختصاص چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای دو بانده کردن جاده عجبشیر - پادگان خبر داد و افزود: عملیات ساخت بیمارستان 64 تختخوابی این شهرستان نیز با اعتبار چهار میلیارد ریال در ماه جاری آغاز می شود.

فرماندار عجب‌شیر نیز در این جلسه با تاکید بر تسریع در احداث شبکه بهداشت و درمان در این شهرستان، گفت: از دیگر نیازهای این شهرستان ایجاد ساختمان هلال احمر بوده که با توجه به داشتن مکان و اعتباری در حدود یک میلیارد و 800 میلیون ریال نیازمند همت مسئولان استانی دارد.

اژدر علمی همچنین از مسئولان شهرستان خواست مصوبات مربوط به عجبشیر را از مسئولان و مدیران استانی پیگیری کنند.