حجت الاسلام دکتر احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بر نقش شهید مطهری در زدودن خرافات از باورهای دینی جامعه تأکید کرد و گفت: آدمی درعین داشتن قوه تعقل و ژرف اندیشی که او را به سمت پرسشهای عمیق می برد، دارای ذهن تنبلی هم می تواند باشد یعنی می خواهد مسائل را خیلی آسان توجیه کند چون رفتن به عمق امور کار سختی است و در این مسیر گاهی افراد به خرافه می افتند.

وی افزود: ابتدا سؤال برای آدمی که ایجاد شد به دنبال پاسخ است تا به آن دست یابد، اما گاهی انسان از لحاظ فکری توقف می کند و یا توان بیشتر رفتن ندارد و می خواهد به آسانی خود را قانع کند لذا دست به توجیه می زند. البته صاحبان فکر به ناتوانی خود در برخی مسائلی که دست نمی یابند معترفند اما بسیاری هستند که نه تنها به ناتوانی خود در درک مسائل جهان اعتراف نمی کنند بلکه به سمت خرافات می روند که درمان این مسئله کار دشواری است.

ساده اندیشی عامل گرایش به خرافه

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: ساده اندیشی مردم خود به خود آنها را به سمت خرافه گرایی سوق می دهد و یک سلسله حقایق را هم با مسائل خرافه در می آمیزند؛ مثلا دعا یک حقیقت است اما یک موقع فردی می خواهد تمام کارهای خود را با دعا حل کند و به هر چیزی تمسک می جوید و گاهی به خرافه نیز متوسل می شود. دعا در شریعت وارد شده و راه معقولی در کنار راههای معقول است اما برخی از این راه معقول کنار افتاده و به سمت خرافه گرایی می روند و به خصوص اگر مسائل سیاسی ضمیمه آن شود آنگاه بسیار مشکل است و این مسئله در طول تاریخ فراوان بوده است.

حجت الاسلام احمدی با تأکید بر ریشه یابی مسائل خرافی و برخورد عاقلانه با آن تصریح کرد: ما در دوران صفویه شاه عباس را داشتیم که 40 سال بر این کشور پهناور حکومت کرد و بعد قدرت دست شاه سلطان حسین افتاد و تنبلی و وارفتگی و حتی تریاکی شدن ارتش را به دنبال داشت بعد که ضعیف شد رمل و جفر و جادو به اندرون راه پیدا کرد و آن حاکمیت قدرتمند را به نابودی کشاند.

رئیس سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) یادآور شد: جفر یک علم است اما هرگز قرار نیست با جفر کار کنیم؛ مرز را که نمی توان با جفر و رمل حفظ کرد؟ این مسائل به آن تنبلی فکر برمی گردد و وقتی خرافه وارد حوزه سیاست شد و از آن استفاده کردند مایه بدبختی مردم می شود.

وی با انتقاد از انتشار سی دی مستند ظهور تصریح کرد: این مستند که در آن پیش گویی و تطبیق افراد با علائم ظهور بود یک رسوایی است و اگر اغراض سیاسی به دنبال آن نبود به این صورت منتشر نمی شد. در واقع خرافه پرستی استفاده نادرست از یک واقعیت درست است.

توجه شهید مطهری به خرافه زدایی



این استاد فلسفه تصریح کرد: همه ما به خیر، پیامبران و اعجاز و به وجود مقدس حضرت حجت(عج) معتقدیم اما هیچگاه نمی آییم از این کارهای احمقانه انجام دهیم چون انسان باید بداند جای غیب کجاست، معجزه کجاست، ارتباط با حضرت حجت سلام الله علیه کجاست. این شیوه ها نشان بی تقوایی و حماقت است و شاید اغراض سیاسی سبب می شود از یک حقیقتی استفاده خرافه گونه شود. پس هر قدر علم و تعمق آدمی بیشتر باشد در عین باور داشتن به یک سلسله حقایق ماورایی گرایشش به خرافه کمتر می شود که لب مطلب شهید مطهری همین است که حواستان باشد به دام خرافه پرستی نیفتید.

وی با تأکید بر عملی شدن اندیشه های دینی شهید مطهری گفت: با ایجاد فضاهای گفتگو در مجامع علمی و نیز شبکه های اجتماعی و مدارس و دانشگاهها می توان به این مهم دست یافت.

نقش رسانه ملی در اشاعه اندیشه های دینی شهید مطهری

حجت الاسلام دکتر احمدی بر نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی در اشاعه اندیشه های دینی شهید مطهری تأکید کرد و افزود: بسیاری از کتابهای شهید مطهری قابلیت اجرایی شدن در جامعه را دارد از جمله کتاب "مسئله حجاب"، "نظام حقوق زن در اسلام" که باید در تلویزیون در قالب برنامه های جذاب لحاظ شود و به جای این همه تبلیغات بانک و پفک و... باید چند تن از صاحبنظران، در مورد اندیشه های شهید مطهری در برنامه های تلویزیونی بحث کرده و افراد جامعه نیز در این گفتگوها شرکت کنند تا این اندیشه های بلند در جامعه گسترش پیدا کرده و اجرایی شود.



وی با تأکید بر وجوه مختلف شخصیت شهید مطهری گفت: در این سالها آنچه باید، در باب شخصیت علمی، اخلاقی و سیاسی ایشان بیان شده است اما واقع این است که مرحوم مطهری ایمان بسیار مستحکمی داشت در عین حال که اهل تعقل و فلسفه بود، چون معمولا فیلسوفان خیلی آسان به آن اعتقاد جاذم نمی رسند و همواره یک دغدغه و خار درونی دارند.



دکتر احمدی با اشاره به اعتقاد جاذم شهید مطهری نسبت به اسلام و اهل بیت(ع)، تأکید کرد: ایشان معتقد بود اگر اسلام درست تبیین شود می تواند نیاز جامعه انسانی را بر آورد و شجاعانه در مقابل مراجع بر لزوم تحول در حوزه ها تأکید کرد و فرمود که باید جهانی اندیشید.



این استاد فلسفه تصریح کرد: شهید مطهری اسلام را پاسخگوی مسائل جهانی می دانست اما این کار، آدمی می طلبد که بتواند در متن مسائل دینی برود و از دل آن روایاتی که بیش از 1400 سال از آن می گذرد گاه قاعده جهان شمول در بیاورد و شهید مطهری به اسلام اینگونه نگاه می کرد.

وی در پایان با اشاره به روحیه تعبد و عرفان شهید مطهری، گفت: ایشان تحت تأثیر اساتید خویش بود که در همین مناجاتهای شبانه سخت تحت تأثیر حاج میرزاعلی آقا شیرازی بود و به خاطر همه جانبه دیدن نظام اسلامی به سیاست اسلامی هم معتقد بود و از آغاز تا پایان در خدمت امام(ره) بود.