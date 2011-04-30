26 هزار جلد کتاب به مساجد مازندران توزیع می شود

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 9 هزار و 399 جلد کتاب عمومی و مذهبی و 16 هزار و 848 جلد کتاب کمک آموزشی بین کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران در هفته کتاب توزیع می شود.

وی خاطر نشان کرد: کتاب و کتابخوانی در سلامت روانی و اخلاقی فرد و جامعه و تعلیم و تربیت بسیار موثراست که در این راستا کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در امر ترویج فرهنگ کتابخوانی تقش مهمی دارند.

این مسئول فرهنگی با اشاره به اینکه جامعه ای که از کتاب بهره نگیرد، مرده است یادآور شد: جامعه پیشرفته، جامعه ای است که اصحاب صاحب نظر و اهل علم داشته باشد، برخی کتاب ها، ضاله هستند و مطالعه آنها انسان ها را به گمراهی می کشاند که باید در انتخاب کتاب، دقت لازم و کافی صورت گیرد.

ابراهیمی اظهار داشت: کتابخانه های فرهنگی و هنری مساجد از جمله کتابخانه های عمومی هستند که برای خدمات رسانی به همه افراد جامعه ایجاد می شوند و منابع آنها بر اساس استانداردهای کتابخانه های عمومی و مناسب همه افراد جامعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: توسعه کتابخانه ها به اعتماد محلی وابسته است که این اعتماد را کتابداران به وجود آوردند و عمل کتابداران باعث شده که مردم با اطمینان خاطر از حضور فرزندانشان در مساجد و کتابخانه های مساجد، استقبال کنند.