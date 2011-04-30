دانشجویان نباید به تحولات اخیر منطقه بی تفاوت باشند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام مجتبی نظری در مراسم اختتامیه هیجدهمین دوره اردوی زیارتی راهیان نور دانشگاه تبریز، تحصیل به صورت جهادی و توجه و عمل به تکلیف اجتماعی را از جمله وظایف دانشجویان عنوان کرد و گفت: دانشجویان نباید به مسایل اجتماعی نظیر تحولات اخیر منطقه و کشتار بی دفاع مردم بحرین از سوی حملات آل سعود و آل‌خلیفه و تخریب مساجد و همچنین آتش‌ زدن قرآن در بحرین بی تفاوت باشند .

وی تصریح کرد: تک تک دانشجویان به اندازه توان و قدرت خود می توانند برای محکومیت این عمل ددمنشانه و جلوگیری از کشتار مردم بی‌دفاع بحرین با برگزاری همایش ها، نشست ها، انتشار نشریه و کتاب و تجمع اعتراض آمیز برای ادامه انقلاب آنان کمک کنند .

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با بیان اینکه با حضور در مناطق هشت سال دفاع مقدس بسترهای لازم برای ادامه راه و آرمان های این شهیدان باید در وجود دانشجویان فراهم کرده باشد، یادآور شد: کسی که راز فکه و شلمچه را درک کرده باشد، نباید به مسایل غزه، بحرین و بیداری اسلامی تحولات منطقه بی تفاوت باشد .

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز نیز در این مراسم هدف از برگزاری هیجدهمین دوره اردوی زیارتی راهیان نور را حرکت تاکتیکی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان ذکر کرد و گفت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با ترفندهای گوناگون در دوره های مختلف از جمله قبل و بعد از انقلاب، دوران هشت سال دفاع مقدس و در حال حاضر می خواهند به کشورمان ضربه بزنند که به لطف خدواند و آگاهی مردم و مسئولان تمامی توطئه آنان خنثی شده است .

سجاد حسین زاده اقتدار و عزت کنونی کشورمان را ناشی از جان گذشتگی و ایثار شهدا وخانواده های آنان ذکر کرد و با تاکید بر ادامه راه شهدا، گفت: ما دانشجویان باید با ایثار و از خود گذشتگی در تمامی فعالیت های خود همچون بسیجیان هشت سال دفاع مقدس نگذاریم کوچکترین لطمه ای به این انقلاب بزرگ وارد شود .

تجلیل از دست اندرکاران و فعالان برگزاری دوره اردوی زیارتی راهیان نور این دانشگاه، پرده خوانی، کلیپ و برگزاری مسابقه از دیگر برنامه های این مراسم بود که از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز برگزار شد .

سال گذشته 750 دانشجوی دختر و پسر از سوی بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در قالب هجدهمین اردوی زیارتی و فرهنگی به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شده بودند .

بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز از سال 1371 آغازگر اعزام دانشجویان به مناطق جنگی در سطح دانشگاه های کشور بوده و تاکنون 18 کاروان از دانشجویان خواهر و برادر به این اردوها اعزام کرده است، بطوریکه کاروان دانشجویی این دانشگاه اولین و بزرگترین کاروان دانشجویی در قالب این اردوها است.