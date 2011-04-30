آلودگی مزارع گندم اردبیل به بیماری زنگ زرد

خلیل نیک شاد در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل ضمن هشدار به کشاورزان منطقه برای اقدام به موقع برای مبارزه با این آفت گیاهی اظهار داشت: علائم شیوع این بیماری در حال حاضر در مزارع شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار به وضوح مشاهده شده است.

وی اضافه کرد: به کشاورزان توصیه می شود به کمک اعضا شبکه مراقبت گندم و با در نظر گرفتن اصول کارشناسی نسبت به مبارزه شیمایی با استفاده از سموم طبیعی مانند آلتوکمبی و تیلت اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان با تاکید بر رعایت تکنولوژی شیمیایی در کار مبارزه با این آفت تصریح کرد: در این مرحله استفاده از تغذیه های گیاهی مانند پودرهای حساسیت گندم ابتلا شدن به بیماری زنگ زرد را بیشتر می کند و باید کشاورزان توجه جدی به این موضوع داشته باشند.

همچنین به گفته وی در حال حاضر در مناطق سردسیر یعنی دشت اردبیل، مشگین شهر و مناطق جنوبی استان علائم شیوع و ابتلای آلودگی زنگ زرد در مزارع دیده نشده است.

نیکشاد همچنین درباره چگونگی تشخیص این بیماری در محصول گندم ابراز داشت: این آلودگی با ظهور جوشهای زرد رنگ بر روی برگهای گندم بروز پیدا کرده و در صورت لمس همانند زردچوبه دست را زرد می کند.

این مسئول در پایان با بیان اینکه بیماری زنگ زرد گندم یک نوع آلودگی است که در کل مناطق کشور برای کشاورزان شناخته شده است، خاطر نشان کرد: تنها را مبارزه با آن توجه و اقدام فوری اعضای شبکه مراقبت است.