حسن اختری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد انجمن روزنامه نگاران مسلمان تصریح کرد: با توجه به اصلاحاتی که در ساختار انجمن بوجود آمد امیدواریم بتوانیم منشاء خدمات بیشتر و بهتری برای اعضا و نظام رسانه ای کشور باشیم.از این رو یکی از اصلاحات پیش آمده تفکیک مدیریت اجراء از سیاست گذاری ها بود.

وی گفت: سیاست گذاری ها در هئیت مدیره تصویب می شود و مدیر اجرایی تمامی مصوبات را اجرا می کند در صورتی که در گذشته اجرا و سیاستگذاری ها تفکیک نشده بودند.



وی در ادامه از تشکیل اتاق فکر یا شورای راهبردی انجمن روزنامه نگاران مسلمان خبر داد و گفت: انجمن با توجه به اهدافی که دنبال می کند نیاز به اتاق فکر داشت بنابراین، این شورا متشکل از اعضای هئیت موسس،دبیران سابق انجمن و جمعی از کارشناسان جوان است.



عضویت خبرنگاران کشورهای اسلامی در انجمن روزنامه نگاران مسلمان



اختری در ادامه با اشاره به اینکه این انجمن همچنین از عضویت روزنامه نگاران و خبرنگاران مسلمان که در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند استقبال می کند اظهار داشت: خبرنگاران و روزنامه نگاران مسلمانی که در کشورهای دیگر فعالیت می کنند می توانند با با تائید هئیت مدیره به عضویت انجمن روزنامه نگاران در آیند.



وی درباره اینکه آیا تاکنون روزنامه نگارانی از کشورهای اسلامی درخواست خود را برای عضویت در انجمن اعلام کرده اند یا نه؟گفت: فعلا تاکنون درخواستی به انجمن اعلام نشده، اما این موضوع به صورت جدی از سوی انجمن روزنامه نگاران دنبال می شود ضمن آنکه در دوره جدید هئیت مدیره،گروه بین الملل نیز فعالیت خود را بصورت جدی آغاز کرده است.

درخواست انجمن روزنامه نگاران مسلمان برای انتشار هفته نامه



وی در پاسخ به این پرسش که با اصلاحاتی که در انجمن روزنامه نگاران مسلمان ایجاد شده است اما برخی از اعضاء سابق که در هئیت مدیره عضویت داشتند از عملکرد فعلی رضایت ندارند و آیا این موضع گیرها به منزله عدم تحقق برنامه ها و اهداف انجمن نیست؟افزود: برخی از انتقادات را تا حدودی قبول دارم اما باید منصفانه به ساختار انجمن روزنامه نگاران نگاه کرد چرا که معتقدم هنوز از ظرفیت کامل انجمن استفاده نمی شود.



اختری با بیان اینکه از زمان تاسیس تا کنون شش هئیت مدیره در انجمن فعالیت کرده اند ادامه داد: نیروهایی که در گذشته در هئیت مدیره حضور داشتند وقت چندانی را نمی توانستند برای انجمن اختصاص دهند اما با تمام این وجود کارهایی برای پیشرفت انجمن صورت گرفته و در دوره جدید که ما به عضویت هئیت مدیره درآمدیم درخواست انتشار هفته نامه(ارگان رسمی انجمن روزنامه نگاران)را به هئیت نظارت برمطبوعات ابلاغ کردیم.



دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: انجمن به عنوان تشکل سیاسی،فرهنگی نیاز به تریبون دارد،البته در ادوار گذشته هفته نامه بصورت داخلی برای اعضاء منتشر می شد اما بنای ما برآن است تا هفته نامه انجمن بصورت عمومی منتشر شود.



اختری که در این گفتگو همواره بر ظرفیت ویژه انجمن روزنامه نگاران تاکید داشت خواستار استفاده بهینه از نظرات و دیدگاه های انجمن شد و گفت: خوشبختانه برخی از اعضاء و مسئولین انجمن در جایگاه بالایی قرار دارند اما با این اوصاف دستگاه هایی اجرایی از ظرفیت انجمن استفاده نمی کند.



فقط نباید به فعالیت انجمن روزنامه نگاران مسلمان بسنده کرد



وی در ادامه تصریح کرد: فقط نباید به نام و تابلوی انجمن روزنامه نگاران بسنده کرد چرا که انجمن های صنفی دیگر نیز می توانند با حضور در فضای رسانه ای نقش تاثیر گذاری را داشته باشند.خوشبختانه چند سالی است انجمنی تحت عنوان انجمن روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز فعالیت خود را آغاز کرده از این رو همواره باید از فعالیت چنین انجمن هایی استقبال کرد.



جهاد اقتصادی تکمیل کننده همت مضاعف و کار مضاعف است



این فعال رسانه ای در ادامه به نامگذاری سال 90 بعنوان سال "جهاد اقتصادی"اشاره کرد و افزود: رهبری انقلاب اولویت هایی که در یکسال باید از سوی مسئولان بصورت جدی دنبال و پیگیری شود را بعنوان شعار سال اعلام می کنند بنابراین جهاد اقتصادی تکمیل کننده" اصلاح الگوی مصرف" و" همت مضاعف و کار مضاعف" است.از سوی دیگر با توجه به تهاجم اقتصادی دشمنان علیه ایران باید با مدیریت صحیح اقتصادی بتوانیم مقابل دشمنان بایستیم.



دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین در خصوص نقش رسانه ها در تبیین فرمایشات رهبری در سال 90 نیز گفت: رسانه ها در تبیین فرمایشات رهبری می توانند با تشکیل میزگرد ها،نشست ها،و ارائه مقاله ها و یادداشت ها موثر واقع شوند.البته مقام رهبری رضایت خودشان را از عملکرد مسئولین در نامگذاری سال گذشته اعلام کردند، بنابراین رسانه ها می توانند به تشریح شعار سال گذشته و ظرفیت هایی که در تحقق این شعار استفاده شد بپردازند.





ثکثر نام اصولگرایی به صلاح نیست



وی در ادامه وحدت و همدلی در جریان اصولگرا را ضروری دانست و گفت: جریان اصولگرا در ادوار گذشته وحدت را به منصه ظهور رساند و این وحدت با استقبال مردم مواجه شد پس نباید این وحدت از بین رود چرا که مردم به هیچ گروهی چک سفید امضا نداده اند ضمن آنکه تکثر تابلو و نام اصولگرایی به نفع اصولگرایان نیست الیته از سوی دیگر رسانه های اصولگرا نیز می توانند در ساز و کار وحدت موثر واقع شوند.



از اعزام هئیت های رسانه ای به کشورهای عربی استقبال می کنیم



این فعال رسانه ای در خصوص آخرین تحولات منطقه و نقشی که روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای می توانند در قبال این تحولات ایفا کنند گفت: انجمن اخیرا گروه بین الملل خود را فعال کرده و در صدد است با تشکیل میزگرد های تخصصی به بررسی و واکاوی تحولات منطقه بپردازد.البته همواره درخواست ها و پیشنهادهای خود را با صدور بیانیه اعلام می کنیم از سوی دیگر در دیداری که با معاون مطبوعاتی ارشاد داشتیم به حضور هئیت های رسانه ای در کشورهای اسلامی اشاره کردیم زیرا می توانیم در قبال هئیت های اعزامی به کشورهای عربی ماموریت خود را به خوبی انجام دهیم ضمن انکه از حضور هئیت های روزنامه نگاران کشورهای عربی به ایران نیز استقبال می کنیم.



وی تصریح کرد: البته خبرگزاری ها می توانند با دعوت از کارشناسان و مسئولین ذیربط در دستگاه دیپلماسی به بررسی تحولات اخیر در منطقه بپردازند از این رو انجمن روزنامه نگاران مسلمان اخیرا در نشستی که با حضور یکی از مدیران وزارت امور خارجه برگزار کرد به واکاوی تحولات اخیر در منطقه پرداخت.



خبرگزاری های داخلی تخصصی شوند



دبیر کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان با تاکید بر تخصصی شدن خبرگزاری ها اظهار داشت : خبرگزاری مهر با تعامل مثبتی که بین دانشگاه و حوزه برقرار کرده می تواند بعنوان خبرگزاری تخصصی در حوزه فرهنگ شناخته شود البته خبرگزاری های دیگر با پتانسیلی که دارند می توانند در حوزه تخصصی خود ایفای نقش کنند چرا که با تخصصی شدن خبرگزاری ها شاهد برقراری نظمی خواصی در نظام رسانه ای خواهیم بود.

طرح جامع رسانه ای باید تا پایان عمر مجلس هشتم تصویب شود



اختری در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه طرح جامع رسانه ای لازم و ضروری است گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی این موضوع است بنابراین امیدورایم در قانون جدید مواردی که در قانون فعلی دیده نشده لحاظ شود البته امیدواریم تا پایان عمر مجلس هشتم شاهد تصویب نظام جامع رسانه ای باشیم.



وی افزود: انجمن روزنامه نگاران مسلمان حاضر است در نشستی با نمایندگان مجلس دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را به آنها در خصوص نظام جامع رسانه ای ارادئه دهد.



وی در ادامه با تاکید بر رعایت اخلاق در فضای رسانه گفت: مدیران خبرگزاری ها نباید پس از انتشار خبری که آن را نمی پسندند خبرگزاری ها و روزنامه های دیگر را متهم به دروغ پردازی کنند چرا که این خلاف کار حرفه ای در عرصه رسانه است.