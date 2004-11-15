عناصر داستاني مثنوي معنوي بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از روابط عمومي كانون ادبيات ايران ، يكصدمين نشست هفتگي كانون ادبيات ايران روزشنبه 30 ابان ماه 1383در تالار مولوي دانشگاه تهران برگزار مي شود .

دراين نشست ، دكتر مهدي مجبتي ( استاد ياردانشگاه ومدير گروه زبان وادبيات دانش نامه جهان اسلام ) درباره ي بررسي عناصر داستان درمثنوي مولانا سخنراني مي كند . همچنين دراين نشست ، داستان كوتاه بخت آزمايي ازمجموعه داستان " كاباره عدم " نوشته ي سروش مظفرمقدم با حضورنويسنده و انوشه منادي ومحمد رضاگودرزي نقد وبررسي مي شود .