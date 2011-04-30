13هزار سند دفاع مقدس در جنوب غرب تهران جمع آوری شد

جعفر نایب صدری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار افزود: این اسناد، اعم از اسناد مکتوب و غیر مکتوب دوران دفاع مقدس در سطح جنوب غرب استان تهران است.

وی تأکید کرد: این اسناد شامل عکس، فیلم، نگاتیو، دستنوشته، وصیت نامه، خاطرات و اسناد ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ است که توسط مدیریت اسناد این اداره در سال 89 جمع آوری شده و در حال نمایه سازی می باشد.

تدوین جغرافیای وقایع دفاع مقدس در جنوب غرب استان تهران

این مسئول با اشاره به تدوین جغرافیای وقایع دفاع مقدس در جنوب غرب استان تهران افزود: در این طرح، اسناد و مدارک مربوط به وقایع دفاع مقدس در حال جمع آوری توسط این اداره است.

وی همچنین به افزایش و ارتقاء سطح کمی و کیفی درس دو واحدی آشنایی با دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: در ترم جاری، این درس در 14 کلاس و چهار دانشگاه، برای بیش از 600 دانشجو در دانشگاههای سطح جنوب غرب استان تهران در حال تدریس می باشد که امید است در سال جاری تعداد دانشگاه های ارائه دهنده این درس افزایش یابد.