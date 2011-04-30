حسن افکار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: با وجود اینکه مطابق چند سال گذشته حضور دو تیم برتر لیگ دسته برتر در مسابقات فصل آینده جام باشگاه های بسکتبال غرب آسیا قطعی شده است با تمام توان به مصاف توزین الکتریک کاشان می‌رویم تا با قطعی کردن حضور در نیمه نهایی به این مهم نیز دست یابیم.



وی با اشاره به شرایط راه و ترابری قم افزود: تیم بسیار خوب و آماده‌ای داریم که بازیکنان آن برای کسب موفقیت در مسابقات مرحله نیمه‌نهایی و نهایی تشنه پیروزی هستند، به همین خاطر تیم از نظر روحی و جسمی در شرایطی بسیار خوب قرار دارند.



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به تیم توزین الکتریک کاشان حریف این تیم در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور ابراز داشت: توزین الکتریک کاشان در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ امسال در مکان پنجم ایستاد و راه و ترابری در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت.



انگیزه بالای بازیکنان راه و ترابری قم برای حضور در نیمه نهایی



وی اضافه کرد: این تیم در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور موفق عمل کرد تا حریف تیم بسکتبال راه وترابری قم در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها و تعیین کننده یکی از چهار تیم نیمه نهایی مسابقات این فصل شود.



افکار با اشاره به انگیزه بسیار بالای بازیکنان تیم بسکتبال راه و ترابری قم برای حضور در نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور در فصل آینده بیان داشت: این شایستگی در تیم راه وترابری قم موج می‌زند و با توجه به شرایط بسیار خوبی که داریم قطعا با برتری برابر توزین الکتریک کاشان به این مهم دست خواهیم یافت.



قول‌های مسئولان تربیت بدنی راه و ترابری برای حمایت از تیم



وی ابراز داشت: خوشبختانه شرایط تیم بسکتبال راه و ترابری قم در فصل جاری برای صعود به مرحله ای بالاتر در لیگ برتر بسکتبال بهتر شده است و از همه مهم‌تر این است که مسئولان تربیت بدنی راه و ترابری قول‌های بسیار خوبی برای حمایت از این تیم داده‌اند.



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم خاطرنشان کرد: مسابقه برگشت این تیم با تیم توزین الکتریک کاشان در مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور برای مشخص شدن یکی از دو تیم راه یافته به نیمه نهایی این رقابت‌ها، از ساعت 17 عصر امروز به میزبانی راه و ترابری قم در سال دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.



وی یادآور شد: راه و ترابری قم که به عنوان چهارمین تیم مرحله گروهی رقابت‌های این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به مرحله پلی‌آف صعود کرد، در دور نخست مرحله پلی‌آف در بازی رفت برابر تیم توزین الکتریک کاشان با حساب 82 بر 52 مغلوب شد.