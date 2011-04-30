ابوالقاسم حسینی تهیه‌کننده و مجری طرح این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: طبق برنامه‌ریزی‌ها فیلمبرداری این فیلم سینمایی دوشنبه 12 اردیبهشت در آبادان به پایان می‌رسد. نام فیلم از "دیدگاه" به "ملکه" تغییر کرده است. تدوین به زودی توسط حمید باشه آهنگر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سکانس باقی مانده از این فیلم که در نخلستان‌های آبادان فیلمبرداری می‌شود حدود 50 هنرور و هشت تانک از اهواز به آبادان آورده شده است. متاسفانه به دلیل نامساعد بودن هوا در آبادان امروز شنبه 10 اردیبهشت‌ماه فیلمبرداری تعطیل شده است و از فردا ادامه کار از سر گرفته می‌شود.

حسینی افزود: در حال رایزنی با آهنگساز فیلم هستیم که به محض عقد قرارداد نام او را اعلام می‌کنیم. امیدوارم فیلم تا جشنواره سی‌ام فیلم فجر آماده نمایش شود چون جلوه‌های ویژه کامپیوتری مختلف و متفاوتی باید بر روی آن انجام شود.

فیلمنامه "ملکه" توسط محمدرضا گوهری و محمدعلی باشه‌آهنگر نوشته شده است. این فیلم موضوعی درباره دفاع مقدس دارد و ماجرای آن در پالایشگاه نفت آبادان هنگام جنگ تحمیلی رخ می‌دهد.

عوامل پشت دوربین این فیلم سینمایی عبارتند از علیرضا زرین‌دست مدیر فیلمبرداری، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، سعید ملکان طراح گریم، عباس رستگارپور صدابردار، دستیاران کارگردان: سید مهدی فرخ‌پور، حامد تصدیق مقدم و حسین باشه آهنگر، منشی صحنه: ابراهیم برزیده، عکاس: امیر حسین شجاعی.

محمدعلی باشه‌آهنگر فیلم‌های سینمایی "نیمه گمشده"، "نبات داغ"، فرزند خاک" و "بیداری رویاها" را در کارنامه دارد.