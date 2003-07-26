بشارت منجي به مرحله تدوين و صداگذاري رسيد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، پخش اين اثر كه در قالب 17 قسمت 50 دقيقه اي و به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه يك سيما تهيه و توليد شده است، پس از طي مراحل نهايي تدوين به زودي از همين شبكه آغاز مي شود. از اين اثر علاوه بر يك مجموعه تلويزيوني، يك فيلم بلند سينمايي هم تهيه مي شود كه به اكران عمومي در خواهد آمد.طالب زاده از انگيزه و رويكرد خود براي ساخت اين اثر به خبرنگار ما گفت: در روايات اسلامي آمده است كه حضرت عيسي مسيح(ع) فرموده اند هر كس در راه برداشتن ابهام از زندگي پرفراز و نشيب آن حضرت اقدام كند، خداوند به او جزاي خير مي دهد. اين مجموعه تلويزيوني هم تلاش دارد فرازهايي از زندگي پر مشقت آن پيامبر را كه در دوره اي مشحون از جهل و فقر و بي خبري مردمان سرزميني برانگيخته شد كه اين خصوصيات ناپسند بر روح و جسم تمامي ساكنان آن سايه افكنده بود، به تصوير بكشد.وي خاطر نشان كرد: داستان اين مجموعه تلويزيوني به گوشه هايي از تلاش هاي آن حضرت در راه گسترش دين الهي و آسماني اشاره مي كند كه هدف از آن رفع ظلم و جهل مردمي است كه دچار مشكلات و بيمارهاي فراواني روحي و جسمي بوده اند.مجموعه تلويزيوني «بشارت منجي» در تهران (شهرك غزالي و پارك چيتگر) در قطع 35 ميليمتري فيلمبرداري شده است و بر اساس مستندات تاريخي، داستان ترويج دين مسيحيت را نشان مي دهد كه به طور مخفيانه به وسيله حضرت مسيح(ع) و ياران اندك او صورت مي گرفت.همچنين در اين اثر چگونگي گردهم آمدن حوارييون به عنوان مبلغان و ياران اصلي آن حضرت اشاره مي شود و كمك هاي اين بزرگواران در راه حفظ و نشر كتاب آسماني انجيل و كمك براي گسترش اين آيين پاك خداوندي، به تصوير در مي آيد. همچنين در اين مجموعه تلويزيوني برخي از معجزات حضرت مسيح از جمله شفا دادن نابينايان، زنده كردن مرد گان و معجزه نان و ماهي روايت مي گردد.در مجموعه تلويزيوني «بشارت منجي» نادر طالب زاده به عنوان تهيه كننده و كارگردان حضور دارد و نادر طالب زاده و صادق ميانجي مديريت فيلمبرداري را به عهده داشته اند. تدوين اين اثر به وسيله ژيلا ايپكچي انجام مي شود و طراحي صحنه و لباس آن برعهده احمد سليمان نيا بوده است. احمد نجفي، فتحعلي اويسي، احمد سليمان نيا، مرتضي ضرابي، اكبر سنگي، رضا سعيدي و ولي الله مومني نيز از جمله بازيگران اصلي اين اثر به شمار مي روند.